¿Mercado de pases y Mundial a la vez? Da para hablar largo y tendido al respecto. Los rumores de traspasos crecen a cada hora y ni hablar de las figuras que aparecen en cada selección con grandes clubes interesados en sus servicios. En esta oportunidad, el protagonista es un veterano que vive un gran presente con Suiza y que también figura entre los objetivos del Chelsea.

Granit Xhaka, capitán de la selección helvética, disputa la Copa del Mundo y clasificó a su equipo a los dieciseisavos de final. Al mismo tiempo, el Chelsea, inició contactos con su entorno para estudiar una incorporación.

Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

El mediocampista de 33 años pertenece al Sunderland, entidad que no da el brazo a torcer e insiste en que el futbolista no está en venta, además de ellos, como institución, no tener intención de desprenderse de uno de sus futbolistas principales, luego de una campaña que terminó con clasificación a la Europa League.

Pese a esa posición, informó la BBC que los Blues avanzaron en las conversaciones y Sky Sports informó que existieron contactos con el entorno del jugador, aunque todavía no existe un acuerdo con los Black Cats. A la vez, el periodista Florian Plettenberg aseguró que el futbolista alcanzó un acuerdo verbal con el club londinense respecto de las condiciones personales.

🚨🔵 BREAKING: Granit Xhaka can be Chelsea surprise signing in midfield. 🇨🇭



The midfielder wants to re-join Xabi Alonso and has expressed desire to return to London…



…accepting any contract condition just to join #CFC, reunite with Xabi and go back to London. Deal on. pic.twitter.com/foPfmSyspd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

El posible reencuentro con Xabi Alonso es uno de los grandes atractivos de la operación. Los dos coincidieron en el Bayer Leverkusen y conquistaron la Bundesliga en 2024. Ahora podrían compartir camino otra vez en Stamford Bridge.

Alonso considera a Xhaka una figura de confianza y quiere su incorporación. Los londinenses también buscan incorporar experiencia a un plantel que durante las dos últimas temporadas tuvo una plantilla muy joven. De concretarse la operación, el club modificaría una política de fichajes que evitó futbolistas de 30 años o más.

El internacional suizo llegó al Sunderland hace un año procedente del Leverkusen. Desde entonces disputó 36 partidos, convirtió un gol, repartió seis asistencias y encabezó al equipo como capitán rumbo al séptimo lugar de la Premier League y al boleto europeo.

Su contrato se extiende hasta 2028, pero el Chelsea presentó una propuesta cercana a los 30 millones de euros, cifra que incluso podría elevarse hasta los 40 millones.