El Chelsea no da por cerrada la plantilla y quiere incorporar dos fichajes más en este mercado

El intento del Chelsea de reforzar su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes de enero se ha visto mermado por el interés de sus rivales de la Premier League en fichajes clave como Jérémy Jacquet y Douglas Luiz, según revelan informes.

Los Blues decidieron acelerar sus planes de fichajes a principios de mes y se encuentran enfrascados en una larga batalla de negociaciones con el Rennes por el central Jacquet, cuyo precio se espera cercano a los 70 millones de euros si se llega a un acuerdo.

Paris Saint-Germain v Stade Rennais - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

Mientras tanto, la nueva lesión de Dário Essugo, sumada a la preocupación constante por el estado físico de Roméo Lavia, ha hecho que el Chelsea esté deseoso de fichar a un nuevo centrocampista este mes, y se ha contactado con el centrocampista de la Juventus, Luiz, cuya cesión al Nottingham Forest podría rescindirse este mes.

Queda menos de una semana para la ventana de transferencias de enero y el Chelsea todavía está muy lejos de conseguir fichajes de alto nivel: el lateral izquierdo de 17 años Yisa Alao se ha unido procedente del Sheffield Wednesday.

Sporting Braga v Nottingham Forest - UEFA Europa League - League Stage - Braga Municipal Stadium | Zed Jameson - PA Images/GettyImages

La reticencia del Rennes a perder a Jacquet a mitad de temporada obligó al Chelsea a llegar a un acuerdo a principios de este mes. El Chelsea ahora está abierto a un acuerdo que permitiría al jugador de 20 años pasar el resto de la temporada con el Rennes antes de marcharse a Stamford Bridge en verano.

Sin embargo, con esa posibilidad ahora sobre la mesa, Fabrizio Romano afirma que el Liverpool ahora está compitiendo por Jacquet, ansioso por cerrar un acuerdo para traerlo a Anfield al final de la temporada. El Bayern Múnich muestra un interés similar por Jacquet, lo que añade más intriga a los informes sobre el interés del Chelsea en Kim Min-Jae, del Bayern.

El Chelsea es consciente de la posibilidad de cerrar el mercado de invierno sin un nuevo fichaje defensivo. Se tomó la decisión de recuperar a Aarón Anselmino, cedido en el Borussia Dortmund, para gran frustración del equipo de la Bundesliga.

La posible disponibilidad de Luiz hizo que el Chelsea se pusiera en contacto rápidamente con él para ofrecerle una cesión que cubriera la titularidad de Moisés Caicedo y Enzo Fernández, pero The Athletic señala que no son los únicos pretendientes del brasileño en la Premier League.

De hecho, su antiguo equipo, el Aston Villa, está "considerando seriamente" volver a fichar a Luiz tras una racha de lesiones brutal. La temporada de Boubacar Kamara ha terminado, John McGinn se enfrenta a casi dos meses de baja y Youri Tielemans se lesionó en la victoria sobre el Newcastle United el fin de semana.

The Telegraph afirma que el vínculo previo de Luiz con el Villa lo ha llevado a presionar para regresar al club y, según se informa, se ha llegado a un acuerdo para asumir su cesión con el Forest. El Chelsea se verá obligado a actuar con la esperanza de evitar otro final decepcionante en el mercado de fichajes.

La búsqueda de un centrocampista ofensivo durante el verano incluyó una oferta por la estrella del Barcelona, Fermín López, y parecía probable que derivara en el internacional holandés Xavi Simons, quien llevó su talento al Tottenham Hotspur y, en cambio, abandonó el Chelsea con la cesión de Facundo Buonanotte. La cesión del argentino se rescindió a principios de este mes tras un solo partido en la Premier League.

