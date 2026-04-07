El Chelsea planea la salida de Garnacho en el próximo mercado de fichajes

A menos de una temporada de su llegada desde el Manchester United, en agosto del 2025, Alejandro Garnacho podría dejar el Chelsea debido a un rendimiento discontinuo; el club londinense está dispuesto a escuchar ofertas con el objetivo de recuperar la inversión realizada por el extremo.

El argentino, que llegó por una cifra cercana a los 50 millones de dólares, no logró consolidarse como titular y perdió terreno en la rotación de variantes ofensivas. A pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2032, en Stamford Bridge consideran que todavía conserva valor de mercado y que podría atraer interesados dispuestos a pagar un monto similar al desembolsado por la dirigencia.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Un rendimiento irregular con consecuencias deportivas

Garnacho nunca encontró continuidad ni regularidad en su juego, y sus números reflejan esa dificultad durante la temporada. Acumula apenas ocho goles y cuatro asistencias en 37 partidos en todas las competencias. Su aporte en la Premier League fue particularmente bajo y con escasa eficacia en ataque. Si bien mostró ciertos destellos de evolución en torneos locales, su rendimiento en la UEFA Champions League tampoco alcanzó para afianzarlo.

A su vez, el extremo perdió lugar en la consideración de Lionel Scaloni dentro de las convocatorias de la selección argentina, en un contexto donde la competencia interna en el combinado es cada vez más exigente de cara al próximo Mundial 2026.

🚨🚨| NEW: Alejandro Garnacho is currently NOT being considered for the World Cup squad by Lionel Scaloni. 🇦🇷❌



[@gastonedul] pic.twitter.com/j4zzlTgchz — CentreGoals. (@centregoals) March 23, 2026

En el Chelsea, el plantel creció con nombres como Pedro Neto, además de juveniles que empiezan a ganar lugar en la consideración del cuerpo técnico de Liam Rosenior. A eso se suma la inminente llegada de Geovany Quenda, que podría achicar aún más sus oportunidades de ser considerado en el recambio del equipo.

A sus 21 años, todavía tiene margen para relanzar su carrera y encontrar la continuidad en otro club, pero necesita encontrar un contexto que le permita recuperar la confianza y alcanzar su mejor rendimiento deportivo; el desafío será volver a convertirse en determinante para un sistema táctico determinante.

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