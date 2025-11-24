El Chelsea podría reforzarse previo al duelo contra del Barcelona

Buenas noticias para el Chelsea: Cole Palmer ha regresado a los entrenamientos después de varias semanas fuera de actividad debido a una lesión sufrida en septiembre. El inglés, considerado una pieza clave en el esquema blue, está cada vez más cerca de reaparecer.

Su proceso de rehabilitación avanzaba de manera positiva, pero hace unos días sufrió un contratiempo inesperado. El mediapunta inglés padeció una fractura en el dedo pequeño del pie, producto de un accidente doméstico que obligó al club a frenar su reincorporación total.

🚨🔵 Cole Palmer, preparing his return as he’s in team training today with Chelsea squad. pic.twitter.com/SAFKuSEIq7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2025

A pesar del percance, el cuerpo médico del Chelsea ha confirmado que la evolución del jugador es buena y no existe preocupación sobre una posible recaída. Palmer ya realiza trabajos acordes a la intensidad del primer equipo y se le ve recuperando ritmo de manera progresiva.

Fuentes internas señalan que podría ser elegible para el partido ante el Barcelona, correspondiente a la competencia europea. En caso de recibir el alta técnica, lo más probable es que inicie desde la suplencia, pues aún necesita minutos controlados para evitar riesgos.

FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAINING | ADRIAN DENNIS/GettyImages

La idea del staff de Enzo Maresca es no forzar su retorno. Por esa razón, se contempla que su participación ante el Barcelona en Champions League sea limitada y estratégica, siempre pensando en su estado físico y en la importancia del duelo.

Por otro lado, existe un optimismo total en Cobham respecto al siguiente compromiso del Chelsea. Si no hay contratiempos, Palmer estaría al cien por ciento para enfrentar al Arsenal el próximo fin de semana, uno de los partidos más relevantes del calendario liguero.

Antes de su lesión, Palmer había sido uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla. Su creatividad, visión y capacidad de desequilibrio eran fundamentales en la construcción ofensiva del equipo, que ha resentido su ausencia.

Con su regreso, el Chelsea recupera a uno de sus máximos generadores de juego en un momento clave de la temporada. El club espera que Palmer retome pronto su mejor forma y vuelva a ser ese futbolista decisivo que transformó el ataque blue desde su llegada