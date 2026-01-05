El Chelsea prepara una oferta millonaria para fichar a Vinícius Júnior

Según Guardian Sport, el Chelsea estaría preparando una oferta de 160 millones de euros para intentar el fichaje de Vinícius Júnior en el próximo mercado de invierno, aprovechando el delicado momento que atraviesan las negociaciones de renovación entre el futbolista y el Real Madrid.

Renovación estancada

Aunque el contrato de Vinícius Jr. con el Real Madrid se extiende hasta junio de 2027, su renovación se encuentra actualmente en punto muerto. El principal obstáculo radica en las altas exigencias salariales del extremo brasileño, que aspira a convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla.

Vinícius pretende un salario cercano a los 30 millones de euros anuales, una cifra que le permitiría igualar o incluso superar a Kylian Mbappé, el gran referente salarial del vestuario blanco. Desde el club, sin embargo, se intenta mantener una estructura salarial más equilibrada, lo que ha provocado el estancamiento de las conversaciones.

A pesar de ello, ambas partes coinciden en un punto clave: el deseo mutuo de continuar juntos. El Real Madrid considera a Vinícius una pieza estratégica de su proyecto deportivo y el jugador se siente identificado con el club, aunque exige un reconocimiento económico acorde a su estatus mundial.

Arabia Saudí y la presión del mercado

La situación contractual del brasileño se ha visto aún más tensionada por la aparición de ofertas multimillonarias procedentes de Arabia Saudí, capaces de romper cualquier techo salarial europeo. Aunque Vinícius no prioriza por ahora una salida hacia Oriente Medio, estas propuestas han reforzado su posición negociadora frente al Real Madrid. En este contexto de incertidumbre es donde aparece el Chelsea.

El Chelsea, atento y dispuesto a romper el mercado

De acuerdo con Guardian Sport, el club londinense sigue muy de cerca la evolución del caso y estaría dispuesto a lanzar una oferta de 160 millones de euros para convencer al Real Madrid. En Stamford Bridge ven a Vinícius como el líder ofensivo ideal para un proyecto que busca dar un salto definitivo en la élite europea.

Aunque la postura inicial del Real Madrid es clara, Vinícius no está en venta, la situación podría cambiar si el jugador no renueva y el conflicto salarial se prolonga. Con todavía dos años de contrato por delante, el club blanco no tiene urgencia, pero tampoco quiere correr el riesgo de entrar en una cuenta atrás peligrosa.

Decisión estratégica para el Real Madrid

El posible movimiento del Chelsea plantea un dilema de gran calado en el Bernabéu, mantener su firmeza salarial y confiar en desbloquear la renovación, o valorar una venta histórica si las posturas continúan alejadas. Una oferta de 160 millones de euros situaría la operación entre las más altas de la historia del fútbol.

Por ahora, Vinícius Jr. sigue centrado en el terreno de juego, mientras su futuro se decide en los despachos. El invierno se acerca y, con él, un pulso que puede marcar el próximo gran capítulo del mercado europeo.

