El Chelsea se lanza a por el reemplazo de Enzo Fernández en el último día de mercado

El Chelsea ya comenzó a moverse ante la posibilidad de perder a Enzo Fernández y presentó una oferta formal cercana a los 45 millones de euros por Lamine Camara, mediocampista del AS Mónaco, aunque el club francés considera que la propuesta todavía está lejos de sus pretensiones económicas.

Aun así, las conversaciones entre ambos clubes siguen abiertas y el senegalés aparece como uno de los nombres a seguir en los últimos días del mercado europeo.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea send official bid to AS Monaco for Lamine Camara worth €45m package.



Bid seen as too low by Monaco but talks ongoing - one to watch if Enzo Fernández leaves the club with Man City in talks with Chelsea since last night.



Camara, keen on Chelsea move. pic.twitter.com/2oyCt7bEBO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

El City pone en alerta al Chelsea

El interés por Camara está directamente relacionado con el futuro del argentino: el Manchester City ya inició conversaciones con el Chelsea para intentar hacerse con los servicios del campeón del mundo, una situación que obligó al conjunto londinense a analizar alternativas en caso de concretarse su salida.

Camara no es, sin embargo, el único candidato. Los Blues también siguen a Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott y Adam Wharton. Por Scott, incluso, ya habrían presentado una propuesta de 75 millones de euros que fue rechazada por el Bournemouth.

Un mediocampista con otro perfil

En esa línea, el futbolista del Mónaco representa una alternativa diferente a Fernández: mientras Enzo se caracteriza principalmente por su capacidad para generar juego, distribuir la pelota y aportar creatividad, el futbolista senegalés ofrece mayor intensidad, despliegue y fuerza física. Esa combinación es precisamente una de las características que habría llamado la atención de la directiva Blue para reforzar su mitad de cancha.

Además, cuenta con experiencia suficiente pese a sus apenas 22 años. Durante sus dos temporadas en Francia se consolidó como una pieza importante y acumula 75 partidos en todas las competencias, con seis goles y 11 asistencias. Sus números reflejan también su capacidad para contribuir en los últimos metros.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE | VALERY HACHE/GettyImages

Su evolución también se trasladó al ámbito internacional. Camara ya disputó 37 encuentros con la selección de Senegal, con cinco goles, y formó parte de los planteles que participaron tanto en la Copa Africana de Naciones como en el Mundial 2026.

Sin emabrgo, ahora, el club londinense deberá decidir si mejora su oferta o apuesta por otra de sus alternativas.

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