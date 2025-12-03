El ‘Cholo’ Simeone elogia a una estrella del Barcelona tras caer ante los blaugranas

El Atlético de Madrid cayó 3-1 ante el FC Barcelona en la jornada 15 de LaLiga. Los colchoneros se adelantaron en el marcador con un gol de Álex Baena, pero el conjunto blaugrana remontó gracias a las anotaciones de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo pese al resultado.

Empezamos bien (...) No la pudimos completar, pero me gustó el equipo. Sabemos que ellos tienen muy buen pie y que juegan con mucha gente por dentro para que aparezca desorden en los centrales rivales, y hoy les salió muy bien (...) Me siento muy tranquilo y contento con lo que hizo el equipo. Esto nos servirá para mejorar 'Cholo' Simeone

FC Barcelona v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

A pesar del resultado adverso, el estratega argentino se rindió ante una figura del Barcelona: Raphinha, quien brilló con un gol frente a los colchoneros. El ‘Cholo’ aseguró que le “encanta” el estilo de juego del brasileño e incluso confesó que lo habría elegido como ganador del Balón de Oro.

Me encanta (Raphinha). Juega de todo, donde le pongan. Y hace goles preciosos. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Yo lo elijo a él Simeone

Raphinha suma cuatro goles y tres asistencias en nueve encuentro de LaLiga esta temporada. El extremo argentino ha tenido un gran rendimiento a pesar de perderse seis compromisos ligueros por una lesión en el muslo.

FINAL #BarçaAtleti 3-1



💙❤ ¡El @FCBarcelona_es remonta y se lleva el triunfo en el partido adelantado de la jornada 19 en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/UaHuccKXBB — LALIGA (@LaLiga) December 2, 2025

Simeone esperaba más de Julián Álvarez ante el Barcelona

En su análisis posterior al encuentro, Simeone señaló que su equipo se vio afectado por las lesiones de Álex Baena —autor del primer gol— y Johnny Cardoso, quienes tuvieron que abandonar el partido. Además, el técnico argentino reconoció que esperaba más de Julián Álvarez en este duelo, dada su jerarquía, aunque confía en que podrá demostrar su calidad en los próximos compromisos.

"Siempre esperamos más de Julián. Es un jugador diferencial y el más importante que tenemos en el equipo, y aparecerá en el próximo partido o en el que viene".

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

El Atlético de Madrid regresará a la actividad el próximo sábado 6 de noviembre cuando visiten al Athletic Club en San Mamés.