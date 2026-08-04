¿El 'Chucky' Lozano al LA Galaxy? Esto es lo que se sabe sobre su posible fichaje

Hirving Lozano lleva casi ocho meses sin disputar un partido oficial. El extremo mexicano fue apartado del San Diego FC por problemas de disciplina y no juega desde noviembre de 2025. Su inactividad impidió que Javier Aguirre lo convocara para disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana. De acuerdo con los reportes más recientes, el 'Chucky' podría tener un nuevo equipo en las próximas horas.

Según The Athletic, el LA Galaxy tiene conversaciones avanzadas con Lozano, quien llegaría al cuadro angelino en condición de préstamo. Este artículo señala que el San Diego FC le ha dado permiso a los galácticos para negociar libremente con el delantero mexicano y, en caso de que se concrete la operación, se espera que el 'Chucky' sea registrado com jugador designado.

💣🇲🇽 BREAKING: LA Galaxy in advanced talks to sign winger Chucky Lozano from San Diego FC on loan, per sources.



- Not done, trending well

- Likely DP, but SD holding some salary

- SD gave permission for Galaxy to negotiate w/ Chucky



w/ @PaulTenorio https://t.co/jHRRWxXGDT — Tom Bogert (@tombogert) August 4, 2026

El cuadro de San Diego absorbería una porción del salario de Hirving Lozano. El exjugador del PSV Eindhoven y el Napoli es uno de los mejores pagados de la MLS, solamente por detrás de Lionel Messi, Son Heung Min y Rodrigo De Paul. Según datos de la Asociación de Futbolistas de la MLS, el salario del extremo azteca asciende a 9.3 millones de dólares al año.

San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final | Orlando Ramirez/GettyImages

¿Por qué Hirving Lozano no juega con el San Diego?

El delantero mexicano llegó al San Diego FC en enero de 2025 y, aunque sus números no han sido negativos, su actitud ha dejado mucho que desear. En este periplo, Lozano ha jugado un total de 34 partidos, anotando 11 goles y registrando nueve asistencias.

El 'Chucky' no aparece en un partido del cuadro californiano desde el 29 de noviembre de 2025, en la derrota ante el Vancouver Whitecaps en las semifinales de la MLS Cup.

Mikey Varas, entrenador del San Diego, reveló en enero de este año que, después de analizar el rendimiento de Lozano, se tomó la decisión de no contar más con él. Sin entrar en detalles, el estratega mencionó: "analizamos muchas cosas para decir ‘nosotros no encajamos juntos’".