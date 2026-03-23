El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid tiene fecha y horario confirmados

LaLiga confirmó oficialmente que el próximo Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid se disputará el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 35 del campeonato.

Desde la publicación del calendario a mediados del año pasado, este partido ya estaba previsto para ese fin de semana, pero ahora quedó definido el horario exacto.

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Ya conocemos el horario del primer Clásico en el nuevo Spotify Camp Nou ❗



FC Barcelona 🆚 Real Madrid

📅 Domingo, 10 de mayo

⏰ 21:00 horas pic.twitter.com/QWdi9UzBdE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2026

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Real Madrid?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Será el primer Clásico en LaLiga que se jugará en el Camp Nou tras la histórica renovación del estadio del club catalán.

Un cruce clave en la lucha por el título

Más allá de lo que simboliza el encuentro, el partido podría ser determinante en la definición del campeonato y y la tabla de posiciones podría convertir el Clásico en un punto de inflexión según el resultado.

El conjunto catalán lidera el campeonato con 73 puntos en 29 partidos, tras imponerse por 1-0 al Rayo Vallecano en su último encuentro. Esa regularidad lo posiciona como el principal candidato al título en la recta final de la temporada.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene al acecho, a solo cuatro unidades, luego de quedarse con un vibrante 3-2 en el derbi frente al Atlético de Madrid. El equipo blanco busca sostener esa presión para llegar al Clásico con opciones claras de pelear el campeonato.

Para el Barcelona, jugar en casa en un contexto así representa una oportunidad única para no desaprovechar. Para el Real Madrid, en cambio, será el desafío de imponerse en uno de los escenarios más exigentes a nivel local.

Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA Sports | GOKHAN TANER/GettyImages

El antecedente más cercano entre ambos favorece al Madrid. En el duelo disputado el 26 de octubre de 2025 en el Santiago Bernabéu, los dirigidos entonces por Xabi Alonso se impusieron 2-1.

Sin embargo, el historial reciente beneficia al conjunto culé. En la temporada 2024-25, el Barcelona dominó los Clásicos con cuatro triunfos consecutivos, dos en liga, más la Supercopa y la Copa del Rey, una racha inédita que fue clave para la obtención de un triplete nacional.

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