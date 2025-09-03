Sports Illustrated Fútbol

El Clásico Nacional entre América y Chivas sí se jugara en Ciudad de los Deportes

Las Águilas seguirán en el mismo inmueble y operará de manera cotidiana manteniendo los operativos y filtros habituales en los partidos femenil y varonil.
Mauricio Gasca|
Roberto Alvarado y el chileno Igor Lichnovsky durante el C2024
Roberto Alvarado y el chileno Igor Lichnovsky durante el C2024 | Manuel Velasquez/GettyImages

Luego que el fin de semana se impidiera el acceso al público en el Estadio Ciudad de los Deportes para el choque entre América y Pachuca de la Liga MX debido a una decisión de la Alcaldía Benito Juárez, argumentando motivos de seguridad, se estaba pensando dónde se jugaría el Clásico Nacional entre las Águilas y las Chivas del Guadalajara, a disputarse el próximo sábado 13 de septiembre, pero al final, eso ya ha quedado solucionado.

Este mismo martes, la Alcaldía Benito Juárez, el conjunto de Coapa y la comitiva del recinto se reunieron para resolver el tema del cierre, llegando a una solución. Los capitalinos seguirán en el mismo inmueble y operará de manera cotidiana manteniendo los operativos y filtros habituales en los partidos femenil y varonil.

“El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la liga de Fútbol MX (4 femeniles y 3 varoniles) a celebrarse en las próximas cuatro semanas”, se pudo leer en el acuerdo.

“Se mantiene el operativo de seguridad ‘Ladrillera’, en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos de acuerdo con el aforo del estadio. La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen”, continuó el aviso.

Por lo tanto, las puertas del estadio de la colonia Nochebuena se abrirán de manera normal para celebrar el compromiso entre América y Atlético San Luis de la Liga MX Femenil, a disputarse el siguiente 7 de septiembre. Del mismo modo, el Clásico Nacional de la femenil se efectuarán en el recinto, el domingo 14 de septiembre.

Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

Home/Futbol