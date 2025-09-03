El Clásico Nacional entre América y Chivas sí se jugara en Ciudad de los Deportes

Luego que el fin de semana se impidiera el acceso al público en el Estadio Ciudad de los Deportes para el choque entre América y Pachuca de la Liga MX debido a una decisión de la Alcaldía Benito Juárez, argumentando motivos de seguridad, se estaba pensando dónde se jugaría el Clásico Nacional entre las Águilas y las Chivas del Guadalajara, a disputarse el próximo sábado 13 de septiembre, pero al final, eso ya ha quedado solucionado.

¡TODO EN ORDEN!



Los próximos partidos de @AmericaFemenil y @ClubAmerica podrán jugarse con público en el 🏟️ Ciudad de los Deportes.



La Alcaldía reconoció que ellos, junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadada y Protección Civil, coordinan el cierre de vialidades a través del… pic.twitter.com/Vs7my5CjdF — Ángel Sánchez (@AngelSG_MX) September 2, 2025

Este mismo martes, la Alcaldía Benito Juárez, el conjunto de Coapa y la comitiva del recinto se reunieron para resolver el tema del cierre, llegando a una solución. Los capitalinos seguirán en el mismo inmueble y operará de manera cotidiana manteniendo los operativos y filtros habituales en los partidos femenil y varonil.



“El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la liga de Fútbol MX (4 femeniles y 3 varoniles) a celebrarse en las próximas cuatro semanas”, se pudo leer en el acuerdo.

🦅🏟️ CONFIRMADO. Club América se queda en el Estadio Ciudad de los Deportes



->Alcaldía se compromete a la realización de eventos

->Brinda garantías para localías del Club

->🦅 se quedan por lo que resta del torneo

->Clásico Nacional con público



DETALLES.https://t.co/sTmRFOdiGX — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 2, 2025

“Se mantiene el operativo de seguridad ‘Ladrillera’, en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos de acuerdo con el aforo del estadio. La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen”, continuó el aviso.



Por lo tanto, las puertas del estadio de la colonia Nochebuena se abrirán de manera normal para celebrar el compromiso entre América y Atlético San Luis de la Liga MX Femenil, a disputarse el siguiente 7 de septiembre. Del mismo modo, el Clásico Nacional de la femenil se efectuarán en el recinto, el domingo 14 de septiembre.