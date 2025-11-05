El Club América toma una decisión con respecto del posible fichaje de James Rodríguez

De acuerdo con información de Azteca Deportes, el Club América ha decidido no avanzar en la contratación del mediocampista colombiano James Rodríguez. El jugador fue ofrecido a la directiva azulcrema por parte de su representante, quien buscaba una nueva oportunidad para el talentoso futbolista en el fútbol mexicano.

James, actualmente dentro del cuadro del León, había sido vinculado de manera constante al cuadro de la capital de México en las últimas semanas. La posibilidad de verlo con la camiseta de las Águilas despertó entusiasmo en algunos sectores de la afición, que imaginaban al exjugador del Real Madrid aportando su jerarquía y experiencia internacional en el cuadro de Coapa.

¿Futuro incierto? Equipo de la Liga BBVA MX acaba de rechazar a James Rodríguezhttps://t.co/besC6aDUqC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 5, 2025

Sin embargo, la realidad económica y deportiva terminó por enfriar cualquier posibilidad. América analizó el escenario, pero descartó el fichaje debido a dos factores principales: la edad del jugador, que actualmente ronda los 34 años, y su elevado salario, cercano a los cinco millones de dólares anuales, cifra muy por encima del presupuesto que el club destina para nuevos refuerzos.

Atlas v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que, si bien James mostró disposición por escuchar ofertas, el conjunto capitalino prioriza futbolistas con proyección a mediano plazo. La política deportiva del América apunta a rejuvenecer la plantilla y no realizar inversiones que comprometan la estructura financiera del club.

Ante la negativa de las Águilas, el panorama podría abrirse para otro protagonista de la Liga MX. Tigres de la UANL surge como la opción más viable para hacerse con los servicios del colombiano. El club regiomontano cuenta con la capacidad económica necesaria para asumir un contrato de alto perfil, además de mantener un historial de fichajes estelares en el pasado reciente.

El interés de Tigres responde al deseo de seguir reforzando una plantilla competitiva que busca retomar protagonismo continental. En caso de concretarse, James Rodríguez podría encontrar en Monterrey un escenario ideal para relanzar su carrera y reencontrarse con la regularidad que perdió en los últimos años.