El club de Europa que se interesa en el fichaje de Elías Montiel

La selección mexicana sub-20 está firmando un Mundial muy por encima de lo esperado. Luego de lograr el pase a los octavos de final, pese a ser parte del grupo más complejo del torneo, el Tri se cruzó en la ronda antes mencionada con el local Chile, al cual han eliminado por un estrepitoso marcador de 1-4.

Si bien el primer reflector de este equipo gira en torno a Gilberto Mora, dentro del plantel hay otros juveniles sobrados de talento y que son material de exportación a Europa. Uno de ellos es el capitán Elías Montiel, quien de nueva cuenta demuestra que tiene capacidad a nivel internacional y sigue abriendo puertas en Europa.

¡Le echaron el ojo desde Alemania!



Jan Westerhof, exdirector de Fuerzas Básicas del Pachuca, reveló que el Bayer Leverkusen lo buscó para preguntar sobre Elías Montiel.



El hijo de Hans, que ahora trabaja con el Celta de Vigo, destacó que Montiel es un futbolista centrado,…

Jan Westerhof, exdirector de Fuerzas Básicas del Pachuca, reveló para ESPN que en los últimos días recibió un llamado desde Alemania para ser cuestionado por Montiel. El club que tiene la mira en el mexicano es el Bayer Leverkusen, uno de los mejores captadores del planeta y que suele apostar por el mercado mexicano con fuerza.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Jan, quien ahora trabaja con el Celta de Vigo, afirma que durante la plática con la gente del Leverkusen, el ex Pachuca destacó las virtudes de Montiel. Dentro de las mismas, más allá de lo deportivo, Westerhof calificó al mexicano como un juvenil centrado, disciplinado y que tiene una mentalidad de autoexigencia muy fuerte.

Debido a la participación de Pachuca en torneo internacionales, el mediocentro lleva un año haciendo mucho ruido fuera de México. Ahora, el Mundial sub-20 puede ser la vía final para que el creador de juego de el salto al mejor fútbol del planeta en el corto o mediano plazo.

Tuzos tiene bien en claro que ya sea este invierno o el próximo verano, deberán acomodar al mexicano en Europa. De la misma forma, Elías aprieta por colarse a la lista final de la Copa del Mundo.

