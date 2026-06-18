El club de Europa que ha elevado su interés por Erik Lira tras su debut en el Mundial 2026

Si bien el nivel de la selección mexicana en contra de Sudáfrica en el debut mundialista no fue en lo colectivo el más elevado, se consiguieron los tres puntos. Sin embargo, se entiende que la escuadra que es comandada por Javier Aguirre deberá mejorar el juego de conjunto de manera radical para los próximos cotejos.

Algunos hombres brillaron con luz propia. Uno de ellos fue Erik Lira, para muchos el mejor del cotejo tal vez sólo por debajo de Julián Quiñones. El hoy capitán de Cruz Azul está en el punto más elevado de su carrera y es por ello que se estima que tras el Mundial se marche con destino a Europa, teniendo un nuevo pretendiente en lista.

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Erik Lira vuelve a generar ruido en Europa y ahora un histórico de LaLiga aparece entre los equipos interesados en su fichaje.



⚽ Según información de Estadio Deportivo, el Real Betis contempla al mediocampista mexicano. pic.twitter.com/Kpq9DVsBvK — Futbol Total (@futboltotal) June 17, 2026

El Betis ha puesto sobre su mesa de opciones el posible fichaje de Lira para este mercado de verano. El cuadro de la ciudad de Sevilla quedó muy impresionado con el nivel del mexicano, por lo que, abren la puerta a moverse por su firma de cara al siguiente ciclo de clubes.

Estadio Deportivo reporta que la postura inmediata del club verdiblanco es tomarse con calma el interés por Erik. Siendo el caso, dentro del Betis darán seguimiento cercano al nivel del mexicano en lo que resta de la Copa del Mundo y una vez terminada su participación, tomarán una decisión final.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Hay dos factores que juegan en favor de un futuro entre el Betis y Lira: primero, su contrato con Cruz Azul. Luego de la última extensión del mismo, éste incluye una clausula de venta con destino a Europa por una precio a la baja. La cifra exacta se desconoce.

Adicional, el Betis alista el traspaso de Nelson Deossa. En dicho movimiento el Betis liberaría una plaza para el centro del campo en plantel, un cupo de extracomunitario y obtendría recursos para atacar por Lira.

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