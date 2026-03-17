El club de Europa que tiene en la mira a Hugo Cambero

Para nadie es un secreto que Hugo Camberos es uno de los talentos más importantes de la academia en Chivas. El extremo tiene un talento natural destacado. Efectivo en el mano a mano. Adicional, cuenta con una técnica individual que le posiciona como un futbolista de ataque muy completo.

Sin embargo, por diversos motivos, Hugo no puede posicionarse como un titular en Chivas. Incluso en la actual gestión de Gabriel Milito, en más de una ocasión ni siquiera suele tener actividad desde el banco. Siendo el caso, no se descarta su salida de Verde Valle en el corto plazo y su futuro podría estar en Europa.

🇳🇱 INTERÉS DESDE EUROPA



El futuro de Hugo Camberos podría tomar rumbo al fútbol europeo. La llegada de Óscar García al banquillo del Ajax podría ser clave.



📊 De acuerdo con diario El Universal, el técnico español tiene como prioridad al extremo mexicano y lo quiere para… pic.twitter.com/1SDuhrsTiM — Futbol Total (@futboltotal) March 16, 2026

Es el Ajax el club que tiene la mira puesta en el posible fichaje de Camberos. Esto surge luego que Oscar García Junyent, ex técnico del rebaño, fuese ascendido dentro del club neerlandés de técnico del juvenil sub-21, a entrenador del primer equipo.

Aunque el trabajo de García Junyent con Chivas fue terrible. Una de las peores gestiones en la historia del equipo, el técnico tiene un merito que nadie más puede presumir, fue él quien llevó a Camberos a ser titular del "Rebaño" y quien ha logrado explotar el mejor nivel del aún muy joven jugador nacional.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Siendo el caso, Óscar estaría promoviendo el posible fichaje del extremo de Chivas para el verano. El movimiento no sería una locura, pues, el perfil del jugador cumple al cien por ciento con lo que suele buscar el Ajax: Talento joven que puede pulir y vender en el corto o mediano plazo con el fin de multiplicar la inversión.

Por ahora no hay oferta en el mesa del Guadalajara. Sin embargo, si el rol de Hugo dentro de Verde Valle no cambia, no cabe la menor duda de que el jugador buscará su salida de Chivas en el verano. Sobre todo si, su mercado de destino puede ser el de Europa.

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