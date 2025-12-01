El club de la élite que podría fichar a Sergio Ramos en el mercado de invierno
Sergio Ramos podría continuar su carrera en la Serie A tras ser ofrecido al AC Milán mediante un intermediario. El movimiento, revelado en las últimas horas, ha activado los radares del club italiano de cara al mercado invernal de 2026.
El Milán analiza seriamente la posibilidad de incorporar al defensor español. La directiva rossonera lleva semanas buscando un zaguero para reforzar la zona baja, una necesidad marcada por lesiones y falta de profundidad en la plantilla.
La edad del histórico central no sería un obstáculo para el club italiano. La experiencia, liderazgo y jerarquía de Ramos encajan en el perfil buscado para estabilizar la defensa durante la segunda parte de la temporada.
Otro punto clave es su situación contractual. Ramos podría llegar como agente libre tras finalizar su vínculo con Monterrey, lo que facilitaría la operación y permitiría al Milán negociar directamente con el jugador.
El propio Ramos desea volver a Europa para competir al máximo nivel en el tramo final de su carrera. Su objetivo es mantenerse en el radar internacional y soñar con una última oportunidad en la Copa del Mundo de 2026.
Por ahora no hay una oferta formal del club italiano, pero las conversaciones iniciales apuntan a un escenario abierto. El Milán evaluará condiciones, estado físico y encaje deportivo antes de tomar una decisión definitiva.
La posibilidad de ver a Sergio Ramos en San Siro genera expectativa en Italia. El mercado invernal podría abrirle la puerta a un regreso inesperado y mediático al fútbol europeo.
Es clave señalar que el Milán no es el único posible destino sobre la mesa de Sergio. Equipos de la MLS y la Saudí Pro League han tocado su puerta en días recientes. Sin embargo, Ramos prioriza un destino de elevado nivel de competencia con el fin de ponerse en la mira de Luis de la Fuente.
