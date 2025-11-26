El club de la Liga MX que perfila el fichaje de Nicolás Ibáñez

El Club León ha dado el primer paso para reforzar su ataque de cara al próximo torneo. La directiva esmeralda ya negocia la compra total de la carta de Nicolás Ibáñez, delantero de Tigres que no ha logrado consolidarse como titular bajo el mando de Guido Pizarro.

En San Nicolás de los Garza el panorama es claro: Tigres está abierto a su traspaso. La intención del club regiomontano es liberar una plaza de extranjero para poder incorporar a un refuerzo internacional, además de aligerar la escala salarial del plantel, donde Ibáñez figura entre los sueldos más altos.

¡León quiere a Nico Ibañez! ⚽@365scoresMX puede CONFIRMAR que la fiera busca el fichaje de Nico y ha presentado una oferta formal 🗣️



León se movió rápido tras saber que el jugador no entraba en planes de Tigres 👀🟢



Aunque la propuesta es baja, la directiva felina está… pic.twitter.com/mTZvOLeyyy — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) November 25, 2025

El argentino, por su parte, ve con buenos ojos el cambio. Con minutos intermitentes en Tigres y un rol cada vez menos protagónico, considera que un movimiento a León podría permitirle recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los goleadores más consistentes de la Liga MX.

La primera oferta formal de León ya se encuentra en la mesa, aunque fuentes apuntan a que se trata de una propuesta con valoración baja respecto al precio esperado por Tigres. Aun así, en la institución felina existe disposición para negociar a la baja con tal de liberar espacio y recuperar parte de la inversión realizada.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En León creen que Ibáñez encaja a la perfección con el sistema ofensivo que buscan para el próximo semestre. Un delantero de movilidad, sacrificio y capacidad probada frente al arco es considerado prioridad, especialmente tras un torneo con altibajos en zona de definición.

El interés del conjunto esmeralda se activó tan pronto supieron que el atacante no entraba en los planes de Tigres como pieza clave para 2026. A partir de ese momento avanzaron rápido, confiados en que la operación es viable y en que el jugador está dispuesto a sumarse.

Aunque las negociaciones apenas comienzan, la sensación es que el movimiento podría tomar fuerza en las próximas semanas. León ha demostrado ser agresivo cuando desea un fichaje, y el caso de Ibáñez no sería la excepción.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX