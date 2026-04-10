El club de la MLS que estaría interesado en fichar a Neymar

Grandes estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi y Luis Suárez estarían cerrando su exitosa carrera como futbolistas profesionales en la MLS, y a la lista se le sumaría el ídolo del Santos de Brasil, del Barcelona y del PSG: Neymar Jr.

¿Su lugar de destino? El Cincinnati FC. Un equipo que no escatimaría en gastos económicos y buscaría explotar, como aliciente principal, las nuevas instalaciones del club, a estrenarse en los próximos meses.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar could be joining MLS side FC Cincinnati!



The discussions are in early stages, but they believe that their financial power and new facilities would be attractive to him.



— @TheAthleticFC pic.twitter.com/Ie5kQFsnMk — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 9, 2026

El inesperado desenlace de la MSN

Para muchos, el futbolista brasileño más talentoso de los últimos tiempos. Neymar Jr., quien conquistó al mundo del fútbol desde muy temprana edad, derrochando magia en una liga sumamente competitiva, como lo es la brasileña, fichó para el Barcelona y cumplió con creces.

Junto a Lionel Messi y Luis Suárez, aquel Barcelona de Luis Enrique dejó un legado a la memoria futbolera, con la famosa: MSN. Un tridente espectacular que mezclaba la clase siempre necesaria en el fútbol europeo con el dinamismo, la picardía y la mística que solo se vive en los potreros sudamericanos, como los barrios de Argentina, Brasil o Uruguay.

International Champions Cup match FC Barcelona v Manchester United | Ira L. Black/GettyImages

Han pasado algunos años desde aquellos días en los que los hinchas, maravillados, contemplaban las piruetas del entonces '10' de la selección brasileña que hoy ni siquiera parece ser considerado para el Mundial 2026. Es otra su realidad, y, sin embargo, el talento es algo que, se sabe bien, nunca se va.

Es por eso que Neymar sigue teniendo pretendientes en distintas partes del mundo, siendo la MLS el que pinta para ser su nuevo destino en el próximo mercado de verano. El Cincinnati FC, quien busca recuperar protagonismo en la MLS y lograr cosas importantes en la CONCACAF Champions Cup, es el equipo que estaría interesado en hacerse de los servicios del astro brasileño.

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