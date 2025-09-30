El club de la Saudí Pro League que alista una ofensiva por el fichaje de Vinicius Jr.

No son tiempos sencillos para Vinícius Jr. dentro del Real Madrid. En cuanto a su relevancia deportiva, está claro que el extremo ha perdido peso cortesía de la presencia de Kylian Mbappé en la plantilla. Sobre su relación con la gerencia del club, la misma está en su etapa más compleja.

Por ahora Vinícius no ha aceptado la oferta de renovación que el club le ha puesto sobre la mesa. De la misma forma, el conjunto merengue no ha mostrado apertura para acceder a las enormes exigencias del jugador. Siendo el caso, la opción de que el extremo salga de la institución sigue abierta, algo que celebran en la Saudí Pro League.

De acuerdo con el reporte de TalkSPORT, el Al-Ahli, vigente campeón de la Champions League de Asia, sigue soñando con el fichaje de Vinícius. El club quiere una hiperestrella como las tienen otros clubes de la Saudí Pro League y consideran que el extremo es la pieza mejor posicionada para ello.

El club quiere plasmar su interés en el jugador en una oferta formal para Vinícius. La misma sería ofrecerle el mejor sueldo en el mundo del fútbol, poniendo en la mesa del extremo un salario de 200 millones de euros más bonos de rendimiento. Dicha cifra, mejora casi 15 veces lo que hoy ingresa 'Vini' dentro del Real Madrid.

En cuanto a los términos con el Real Madrid, no hay de momento acercamiento entre clubes. Antes de dar dicho paso, el Al-Ahli desea conocer la postura de Vinícius con respecto del posible salto a Arabia Saudí.

