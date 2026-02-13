El club europeo que envió una oferta millonaria al América por Brian Rodríguez

Brian Rodríguez podría vivir sus últimos días como futbolista del América. El extremo uruguayo ha despertado interés en el cierre del mercado internacional y su nombre vuelve a colocarse en la órbita europea, justo cuando el club azulcrema entra en una etapa determinante de la temporada.

Las vías más claras para el atacante apuntan al viejo continente. En particular, el CSKA de Moscú ha mostrado mayor determinación en la operación y ya habría puesto sobre la mesa una oferta formal para intentar convencer al conjunto de Coapa.

🚨[EXCLUSIVO] CSKA de Moscú hizo una millonaria oferta para comprar a Brian Rodriguez. ⬇️https://t.co/0XeJ6erpZo pic.twitter.com/f3E3mmJ1b6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 13, 2026

El club ruso ofreció alrededor de 11 millones de dólares por el pase del futbolista. La cifra no es menor y coloca a la directiva americanista en una posición compleja, considerando tanto el valor deportivo del jugador como el impacto financiero de una posible venta.

Por ahora, no existe una respuesta oficial por parte del América. En el Nido analizan los escenarios con cautela, conscientes de que el mercado está prácticamente en su recta final y que cualquier decisión debe contemplar el equilibrio inmediato del plantel.

Rodríguez ha sido un elemento importante en el esquema ofensivo. Su capacidad para desbordar, romper líneas y generar ventajas por los costados le ha dado variantes al equipo, especialmente en partidos cerrados donde el uno contra uno resulta determinante.

America v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El dilema para la institución no solo pasa por aceptar o rechazar la propuesta económica. También está en juego el timing de la operación. Con el mercado mexicano cerrado, conseguir un reemplazo de condiciones similares sería casi imposible, lo que obligaría a reacomodar piezas internas.

La dirigencia deberá ponderar si el ingreso económico compensa la pérdida deportiva en un momento clave del calendario. Además, cualquier movimiento podría modificar la planificación de cara a los objetivos trazados tanto en Liga MX como en competiciones internacionales.

En las próximas horas podrían definirse posturas más claras. Mientras tanto, el entorno del futbolista observa con atención el avance de las negociaciones, sabiendo que una oportunidad europea no siempre aparece en el momento esperado y que el cierre del mercado presiona a todas las partes involucradas.