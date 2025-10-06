El club inglés que estaría interesado en el fichaje de Javier Hernández

La segunda etapa de Javier Hernández dentro de las Chivas es un desastre de principio a fin. El mexicano llegó como uno de los fichajes que más ilusión generaba dentro de la Liga MX y su rendimiento dentro del terreno de juego no sólo ha estado por debajo de lo esperado, sino que tiene tintes de inexistente, esto en gran parte, gracias a múltiples lesiones.

Esto, sumando al enorme ruido negativo que produce el '14' fuera del terreno de juego, el Guadalajara no tiene la más mínima razón para firmar su renovación. Todo indicaba que el veterano apostaría por el retiro a partir de enero, sin embargo, su futuro podría estar dentro de la segunda división de Inglaterra.

El Wrexham, club de la segunda división de Inglaterra, popular debido a que su dueño es el famoso actor Ryan Reynolds, tiene la mira en 'Chicharito'. Más allá de lo deportivo, el club que este año llegó a la segunda categoría de la FA, considera que Hernández puede ser el puesto para realizar un golpe mediático de peso.

El club tiene la meta de ampliar su mercado de consumidores en el norte de América. Para ello, consideran llevar jugadores a su plantilla de alto nivel relevancia, al menos mediática, en México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de Hernández, el delantero sería el puente que desea el Wrexham con el mercado mexicano. Cabe señalar que ahora mismo no hay una oferta real sobre la mesa, sólo una posibilidad que está bajo el análisis de la gerencia del club inglés.

El Wrexham, por primera vez en su historia dentro de la Championship, está viviendo un año complejo. Si bien no están hoy mismo en la zona de descenso, el club está al borde de la misma, pues se encuentran ubicados en el sitio 18, a 4 puntos de la quema.