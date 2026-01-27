El club que podría llevarse a Víctor Dávila del América

Colo-Colo ha intensificado gestiones para incorporar a Víctor Dávila, actualmente en Club América. La operación se perfila como una cesión por un año, sin cargo, en una negociación que responde a necesidades deportivas y administrativas de ambas instituciones.

El cuadro chileno busca un préstamo limpio, sin opción de compra, apostando por la adaptación inmediata del atacante. La intención es sumar profundidad ofensiva sin comprometer presupuesto de transferencia, priorizando un acuerdo flexible. Desde Santiago consideran que Dávila encaja en el plan competitivo y en la dinámica del torneo local.

🚨🦅🇨🇱 Colo Colo avanza por el fichaje de Víctor Dávila del Club América



->Buscan préstamo sin cargo y sin opción de compra

->🇨🇱 cubrirían % mínimo de salario

->Visto bueno de jugador

->🦅 analizan



Cerca de liberar plaza NFM para ir por Veiga



DETALLES.https://t.co/5PAIkuGEw3 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 27, 2026

En el esquema planteado, América cubriría la mayor parte del salario del jugador. Ese punto resulta central para destrabar la negociación, pues permitiría a Colo-Colo sostener la operación dentro de márgenes razonables. La propuesta ya fue presentada y se encuentra bajo análisis de la directiva azulcrema.

En Coapa el caso se evalúa con pragmatismo. Dávila no es intransferible y el club entiende que una salida temporal puede beneficiar a todas las partes. La prioridad pasa por ordenar la plantilla, ajustar cargas salariales y abrir espacio para un movimiento estratégico.

La urgencia en América responde a la necesidad de liberar una plaza de extranjero. Ese cupo es determinante para avanzar por Raphael Veiga, objetivo marcado por el cuerpo técnico. La cesión de Dávila aparece como la vía más rápida para cumplir con los requisitos reglamentarios.

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Desde el entorno del jugador existe apertura al movimiento. La posibilidad de sumar minutos, asumir protagonismo y competir en un contexto distinto es valorada positivamente. Además, el préstamo por un año le permitiría regresar con mayor ritmo o, eventualmente, revalorizar su mercado de cara a decisiones futuras.

Colo-Colo, por su parte, entiende que la ventana es ahora. El calendario y la planificación deportiva exigen definiciones inmediatas, por lo que presionan para cerrar términos cuanto antes. La voluntad del futbolista y la flexibilidad contractual juegan a favor de un desenlace cercano.

Si bien restan detalles, el escenario está claro: América analiza una cesión que le destrabe una plaza clave y Colo-Colo empuja por un refuerzo sin costo de traspaso. La negociación avanza con lógica de conveniencia mutua y podría resolverse en los próximos días.