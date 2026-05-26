El club que toca la puerta de Gabriel Milito para el futuro inmediato

Una vez más Chivas se ha quedado en el camino dentro de la Liga MX en la carrera por poder hacerse del título local. El 'Rebaño' fue eliminado por Cruz Azul en la ronda de semifinales, una caída que dolió al doble debido a la condición de locales en la cual se dio. A la postre, los celestes se consagraron campeones de México.

Sin embargo, a nivel interno del cuadro de Verde Valle se entiende que el club va en el camino correcto de la mano de Milito como técnico. En dos torneos, llegó a cuartos de final y semifinales esto luego de un semestre sin pase a liguilla. La presencia del técnico es vital para lo que viene, sin embargo, la misma ya corre riesgo.

QUIEREN SACARLO DE LA LIGA MX 🇲🇽



Gabriel Milito empieza a mover el mercado fuera de México. De acuerdo con FOX Sports MX, Defensa y Justicia ya preguntó por el estratega rojiblanco y en Chivas saben que el interés podría crecer en las próximas semanas.



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Fox Sports México afirma que el entorno de Milito ha recibido el llamado de la gerencia de Defensa y Justicia. El club argentino tiene en la mira a Gabriel con el fin de que tome al equipo con efecto inmediato luego de la Copa del Mundo.

Este club no es uno de los que más capital presenta en el fútbol de Argentina, es por ello que tienen en la mira a un técnico del perfil de Milito. Gabriel es un entrenador que explota la virtud de sus equipos a partir del juego colectivo, no se esfuerzos individuales de nombres propios.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Más allá del sondeo al entorno de Milito, Chivas se mantiene calmo. Si bien es cierto que el club sabe que el interés puede crecer en días, hoy mismo la situación contractual del técnico juega en favor del equipo de la Liga MX.

Luego de lo sucedido tiempo atrás con Fernando Gago, el Guadalajara negoció la firma de Gabriel con una clausula de salida elevada y que ahora mismo el club argentino no puede costear.

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