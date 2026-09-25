El costoso fichaje de Christian Ebere para Cruz Azul

Christian Ebere no ha terminado por responder a las expectativas desde su llegada a Cruz Azul. El delantero nigeriano llegó en enero como una alternativa para fortalecer el ataque, pero sus primeros meses dentro de la institución de la capital de México han estado marcados por la irregularidad y una producción goleadora muy limitada.

Los de La Noria pagaron alrededor de un millón y medio de dólares para concretar su fichaje desde Nacional de Uruguay. La operación representó una apuesta interesante por un futbolista que llegaba después de su experiencia en el futbol sudamericano, aunque hasta ahora la inversión realizada no ha encontrado correspondencia dentro de la cancha.

En Cruz Azul el cuestionado es Christian Ebere.



💸 Llegó por 1.4 M

⚽️ 5 Goles en 29 PJ (1137 min)



📊 Suplente total: Promedio de juego de 39 min x partido



❌️ 1 Gol cada 227 min (cada 2 partidos y medio)



¿Un extranjero con rol secundario justifica su permanencia largo plazo? pic.twitter.com/zXKQeN4KVb — Futbol Total (@futboltotal) September 24, 2026

Los números explican los cuestionamientos alrededor del atacante. Ebere solamente ha consguido cinco goles después de disputar 29 encuentros con Cruz Azul, considerando sus participaciones tanto como titular como ingresando desde el banquillo. Su presencia dentro del once inicial tampoco ha conseguido consolidarse con el paso de los meses.

En total, el delantero nigeriano acumula 1,137 minutos sobre el terreno de juego, lo que representa un promedio cercano a los 39 minutos por presencia. Este dato refleja que el africano no hay logrado ir más allá de la suplencia.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-PUEBLA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Su promedio goleador tampoco resulta especialmente favorable. Ebere necesita aproximadamente 227 minutos dentro de la cancha para conseguir gol con Cruz Azul. En términos prácticos, considerando encuentros completos, requiere alrededor de dos partidos y medio para anotar.

En lo económico, también coloca sus cifras bajo la lupa. Considerando exclusivamente el costo aproximado de su transferencia y los cinco tantos registrados hasta ahora, Cruz Azul ha desembolsado cerca de 300 mil dólares por cada gol conseguido por Ebere, aunque naturalmente esa relación no contempla salario ni otros elementos contractuales de la operación.

Más allá de todos estos cuestionamientos, a Christian le dio tal nivel para ser incluso titular en la pasada final de Liga MX donde Cruz Azul se llevó la corona sobre los Pumas de la UNAM. Sin embargo, hoy está severamente relegado en el banquillo.

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