El cruce entre Lamine Yamal y Carvajal preocupa a De La Fuente

El encontronazo entre Lamine Yamal y Dani Carvajal en uno de los últimos clásicos entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha causado preocupación puertas adentro de la selección española. Para colmo, un cruce con Dean Huijsen en la Supercopa le tiró aún más leña al fuego.

Según informó el Diario AS, el cuerpo técnico de la selección de España sabe que estas situaciones generan cierto recelo y esto atenta a la convivencia del grupo, que tiene que ser idónea para poder competir por un objetivo gigantesco como lo es ganar una Copa del Mundo.

"De la Fuente mide todo ese tipo de situaciones al detalle y sabe que todo esto resta puntos a la hora de iniciar la concentración. Desde la Ciudad del Fútbol saben que el éxito puede empezar eliminando cualquier punto de fricción", escribió José Félix Díaz en su artículo.

El joven maravilla resultó vencedor en el último duelo entre ambos | FADEL SENNA/GettyImages

"Nunca ha habido ningún incidente, ningún comportamiento extraño de nadie. ¿Por una pelea de colegio? No, no hay pelea de colegio. En realidad, no hay pelea. La sensación dentro del grupo es de familia y unión", había dicho el propio De La Fuente en diálogo con el podcast Resonancia de Corazón.

En su rol de líder, Carvajal había intentado en la previa de la final de la Supercopa bajarle la espuma al asunto: “No se les olvida nada, ¿eh? Lamine es un chico joven y creo que no estuvo acertado en días previos a un Clásico, pero sin más. Cada uno intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Lamine es un gran chico. Lógicamente, no le deseo lo mejor para mañana. Pero se quedó ahí, no le doy más importancia”, cerró el lateral por derecha del Real Madrid.

El próximo clásico, siempre y cuando el calendario no nos tenga una sorpresa, será el 10 de mayo, justo en el tramo final de la competencia previo al Mundial 2026. En ese encuentro, el cuerpo técnico español estará alerta a que ninguna situación atente contra la armonía grupal a menos de un mes de la concentración para jugar la Copa del Mundo.