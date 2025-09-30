El cruce entre Vinicius Jr. y Koke durante el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

El derbi de Madrid fue un encuentro de alto calibre dentro del terreno de juego. En lo que fue un encuentro con goles de sobra y marcado por remontadas, el Atlético de Simeone terminó haciendo pedazos al Real Madrid de Xabi Alonso por 5-2 en el Wanda Metropolitano.

Además de la alta calidad a partir de la cantidad de estrellas en el terreno de juego, el partido volvió a estar marcado por las elevadas tensiones entre los jugadores de ambos equipos.



El más llamativo probablemente haya sido el que protagonizaron Vinicius Jr. y Koke, quienes tuvieron un peculiar cruce de palabras entre sí.

Luego de un choque entre ambos, Vinicius no tuvo freno y calificó al capitán del Atlético de Madrid como "un llorón de mierda". Koke al escuchar el calificativo del extremo de los de la casa blanca, respondió de forma inmediata con la siguiente frase: "Mbappé te está comiendo la tostada, es mucho mejor que tú".

'Vini' lejos de tener intención de poner fin al conflicto, dio razón de forma irónica a las palabras de Koke. Sin embargo, el jugador del Real Madrid replicó la aseveración del hombre del Atlético: "claro que sí (Mbappé es mejor futbolista que él), pero juega conmigo, entonces voy a ganar más (títulos).

El cruce terminó una vez que compañeros de ambos jugadores intervinieron en el mismo. Minutos después se concretó el triunfo del Atlético de Madrid y por ende, una batalla ganado para Koke.

Esta no es la primera ocasión en la que ambos jugadores tienen un roce físico o verbal. Tampoco será la última. Tan sólo esta temporada hay un par de encuentros más firmados entre los dos equipos de Madrid. El primero será en enero en la semifinal de la Súper Copa de España, el segundo, en la vuelta por LaLiga en el Bernabeú.