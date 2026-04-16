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Sports Illustrated

El Cruz Azul buscaría fichar a Fernando Gorriarán

La noticia la dio el periodista argentino Santiago Fourcade en la previa del partido entre Tigres y el Seattle Sounders
Jaime Garza|
Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX
Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En la previa del partido de esta noche entre el Seattle Sounders de la MLS y el Tigres UANL de la Liga MX, correspondiente a la vuelta por los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP, el periodista argentino, Santiago Fourcade, dio a conocer una noticia que ha puesto en alerta a los aficionados de Tigres: el Cruz Azul estaría interesado en fichar al uruguayo y capitán del conjunto auriazul, Fernando Gorriarán.

Fernando Gorriarán
Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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