El Cruz Azul buscaría fichar a Fernando Gorriarán
La noticia la dio el periodista argentino Santiago Fourcade en la previa del partido entre Tigres y el Seattle Sounders
En la previa del partido de esta noche entre el Seattle Sounders de la MLS y el Tigres UANL de la Liga MX, correspondiente a la vuelta por los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP, el periodista argentino, Santiago Fourcade, dio a conocer una noticia que ha puesto en alerta a los aficionados de Tigres: el Cruz Azul estaría interesado en fichar al uruguayo y capitán del conjunto auriazul, Fernando Gorriarán.
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JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.