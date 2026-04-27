El Cruz Azul jugará la vuelta de cuartos de final en el Estadio Banorte

Después de 17 jornadas de fase regular, finalmente estamos por vivir la recta final del certamen con los cuartos de final de Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Se ha confirmado la agenda de la primera ronda de Liguilla y para fortuna del Club de Fútbol Cruz Azul todavía podrán disponer del Estadio Banorte para el encuentro de vuelta este sábado 9 de mayo a las 21:15 horas.

CRUZ AZUL JUGARÁ CUARTOS DE FINAL EN EL BANORTE pic.twitter.com/rCrkykDZK4 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 27, 2026

El Cruz Azul se mantiene en el Estadio Banorte

Con esto, el conjunto celeste volverá a disputar una Liguilla en este escenario, después de más de tres años de que salieron por las remodelaciones del inmueble.

Hace unas semanas el club aseguró que para Liguilla volverían al Cuauhtémoc, que fue su casa tras su salida del Estadio Olímpico Universitario a principios de año.

📸 La galería de la victoria presentada por @Electrolit 📸 pic.twitter.com/xzra07cvGM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 27, 2026

Sin embargo, tras el anuncio de los horarios de los cuartos de final se confirmó que se mantendrán en la capital para esta primera ronda. El tema es que, por la Copa del Mundo 2026, la FMF debe entregar el inmueble a la FIFA, por lo que, si Cruz Azul avanza a semifinales, no está claro dónde jugará esa instancia. Por ahora, deberá enfocarse en la eliminatoria contra los Rojinegros.

La Máquina Celeste cerró la fase regular con un triunfo por goleada 4-1 ante los Rayos en el 'Coloso de Santa Úrsula' bajo las órdenes de su nuevo entrenador interino Joel Huiqui.

Las anotaciones fueron de José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño y con eso finalizaron en tercer lugar de la clasificación general con 33 puntos solo debajo de Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara.

Por su parte, el cuadro rojinegro hizo lo propio al vencer en la última fecha 0-1 a las Águilas y se quedaron el sexto sitio de la clasificación con 26 unidades.