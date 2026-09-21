El CTA admite el error que perjudicó al Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid

Tras la victoria del Atlético de Madrid por 2-1 sobre el Real Madrid en el derbi madrileño de la séptima jornada de LaLiga 2026/27, el Comité Técnico de Árbitros habría reconocido que hubo un error importante durante el encuentro al considerar que Lee Kang-in debió ser expulsado por su fea entrada sobre Federico Valverde.

La acción ocurrió cuando el mediocampista surcoreano impactó con los tapones sobre el tobillo izquierdo del uruguayo. Ortiz Arias no sancionó la infracción y, pese a la gravedad del golpe, el VAR tampoco recomendó revisar la jugada. Valverde terminó con un traumatismo severo en la zona y la falta se convirtió en una de las principales polémicas del partido.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement against the referee after the derby.



“Real Madrid lose the derby at the Metropolitano in a match marked by Ortiz Arias’ VERY TERRIBLE REFEREEING”.



“He failed to send off Cuti Romero in the first half for stepping on Bellingham’s knee (despite… pic.twitter.com/GuknLr7jY4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2026

El VAR sí corrigió otra decisión

En esa línea, el CTA también analizó las otras acciones que marcaron el encuentro; una de ellas fue la expulsión de Dean Huijsen, considerada correcta por el organismo. El defensor del Real Madrid sujetó a Giuliano Simeone dentro del área en una jugada en la que el árbitro sancionó penal, pero inicialmente no mostró la tarjeta roja.

El VAR intervino para advertirle a Ortiz Arias que se trataba de una infracción merecedora de expulsión. El juez revisó la acción y terminó por modificar su decisión, dejando al conjunto merengue con un jugador menos.

La jugada de Romero genera debate

La otra situación polémica tuvo como protagonistas a Jude Bellingham y Cristian Romero. Ortiz Arias había señalado inicialmente una falta y amonestado al futbolista del Madrid, pero el VAR detectó que el infractor era el defensor argentino.

La revisión permitió corregir la identidad del jugador sancionado y determinó que la falta correspondía a Romero. Sin embargo, el árbitro decidió mantener la amarilla pese a que la acción podía castigarse con una expulsión. Desde el CTA entienden que se trató de una jugada confusa y respaldan la decisión final del árbitro.

Mourinho cuestionó el arbitraje

Atletico De Madrid V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Después del encuentro, José Mourinho mostró su malestar por varias decisiones tomadas durante el derbi y apuntó tanto contra Ortiz Arias como contra el responsable del VAR, Daniel Jesús Trujillo Suárez. El técnico del Real Madrid cuestionó la designación arbitral y consideró insuficiente la experiencia del juez para un partido de semejante trascendencia.

La admisión del CTA, mientras el merengue permanece pendiente de la evolución de Valverde, añade preocupación a un equipo que deberá afrontar sus próximos compromisos con una baja que puede resultar importante en el mediocampo.

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