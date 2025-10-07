El dardo de Toni Kroos contra el Barcelona: "Cualquier equipo le puede hacer daño"

Toni Kroos es una verdadera leyenda del Real Madrid. El exfutbolista alemán conquistó cuatro ligas, cinco Champions League, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España en su paso por la institución blanca.

Si hay una voz autorizada para hablar del Merengue, es la de Toni Kroos. Este 6 de octubre, el exfutbolista alemán, retirado en julio de 2024, participó en el programa televisivo El Chiringuito y ofreció declaraciones contundentes a pocas semanas del Clásico contra el FC Barcelona.

Real Madrid Legends v Borussia Legends - Corazon Classic Match 2025 | Diego Souto/GettyImages

Durante su intervención en el programa, Kroos reconoció que el FC Barcelona practica el fútbol más atractivo de Europa. No obstante, el exjugador madridista aprovechó para tirarle un dardo a sus eternos rivales.

El Barcelona tiene uno de los estilos más atractivos, si no el más atractivo de toda Europa, pero también creo que asumen tantos riesgos... en un mal día de Pedri, (Lamine Yamal) o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions

‼️ @ToniKroos 'CARGA' CONTRA EL BARÇA:



😅 "Es el equipo más atractivo de Europa, pero cualquier equipo le puede hacer daño".



🤷‍♂️ "A partir del minuto 75 noto que están cansados y si no cambias el estilo de juego...". pic.twitter.com/TpZL8ArUZn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2025

Kroos recordó que, en la temporada 2024/2025 de la Champions League, el Inter de Milán eliminó al FC Barcelona en las semifinales.

El alemán fue más allá y afirmó que, en la presente edición de la Liga de Campeones, los blaugranas podrían enfrentarse a un rival de similar calibre y quedar eliminados.

Kroos también analizó el estilo de juego de Hansi Flick y señaló que el FC Barcelona podría enfrentar problemas en el futuro, ya que no adapta su propuesta para asegurar los partidos.

Sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y ves que no cambian a otro estilo de cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego, se hace muy evidente lo expuesto que estás Toni Kroos al Chiringuito

El Real Madrid recibirá al Barcelona el 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu en duelo por la jornada 10 de LaLiga.