El defensa de élite que está en la mira de los Tigres y el León

El mercado de la Liga MX ya está en marcha. Siendo el caso, los clubes de peso en México trabaja a marchas forzadas para firmar a los mejores hombres posibles. Entre ellos se encuentra un zaguero que es considerado de lo mejor que hay en el continente ameriano.

Kevin Lomónaco se ha convertido en uno de los nombres más atractivos rumbo al Apertura 2026. El defensor argentino de Independiente aparece en el radar de dos de las instituciones más poderosas de la Liga MX, León y Tigres, que ya exploran escenarios para intentar concretar una operación de enorme impacto.

TIENE DOS PRETENDIENTES 👀🇲🇽



Kevin Lomónaco podría convertirse en uno de los grandes fichajes para el Ap26



👀 De acuerdo con César Luis Merlo en Picado TV, el defensa de Independiente está abierto a jugar en la Liga MX y tanto Tigres como León ya trabajan para intentar ficharlo pic.twitter.com/9IGhuGNV67 — Futbol Total (@futboltotal) June 16, 2026

La búsqueda de un zaguero dominante ha llevado a ambos clubes a coincidir en el mismo objetivo. Lomónaco reúne características muy valoradas en el futbol actual: fortaleza física, buena salida con balón, personalidad en momentos clave y experiencia en uno de los equipos donde la exigencia es máxima dentro de Argentina.

Kevin por su parte ha realizado un cambio de postura respecto a su futuro. Hace apenas un par de años, el defensor tenía como prioridad absoluta permanecer en el sur del continente o encontrar una oportunidad directa hacia el futbol europeo. Siendo así, en más de una ocasión rechazó el pase a equipos de la Liga MX.

Independiente v Huracan - Torneo Apertura Betano 2025: Semifinals | Marcelo Endelli/GettyImages

Hoy ante la falta de mercado dentro del mejor fútbol del planeta, el zaguero abre la puerta a un futuro dentro del fútbol mexicana. El mismo no implicaría sólo un nuevo reto a nivel deportivo, sino que además, implicaría un salto de calidad en sus futuras condiciones de vida y obtención de recursos.

De momento nada está cerrado. Tanto el León como lo de la UANL tienen claro que el movimiento puede implicar una inversión alrededor de los diez millones de dólares. Siete por el precio de traspaso y el resto en sueldo para el central.