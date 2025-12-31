El defensa de San Luis que le interesa a dos grandes de la Liga MX

Desde el mercado de fichajes pasado de la Liga MX, el nombre de Eduardo Águila ha sonado con frecuencia para abandonar al San Luis y unirse a uno de los denominados grandes del fútbol mexicano, lo cual se está repitiendo para este mercado invernal.

EDUARDO ÁGUILA 🔴⚪️



Objeto de deseo por muchos equipos.



HOY muy cerca de Chivas. pic.twitter.com/lklGiNqG12 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) December 30, 2025

El defensor ha mostrado grandes condiciones desde su irrupción en el máximo circuito, precisamente con el cuadro tunero, el cual le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en el Clausura 2023, bajo el mando del brasileño André Jardine, hoy estratega del América.



Debido a que la zaga central de Chivas se ha visto muy endeble en los últimos campeonatos, el deseo de la directiva tapatía ha sido el nacido en Ocotlán, sin embargo, al final nunca han logrado concretar su fichaje. Sobre ese tema, fue el reportero de TUDN, Adrián Esparza, quien reveló que una vez más el Rebaño Sagrado tiene intenciones de adquirir al zaguero, no obstante, dejó ver que hay muchos otros conjuntos que ven con buenos ojos al elemento potosino.

Lo del supuesto interés de Chivas por Eduardo Águila está más frío que el corazón de sus ex 🥶 pic.twitter.com/TSc9z8LqBn — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) December 31, 2025

Sin embargo, como suele ocurrir en el Fútbol de Estufa, están las versiones que niegan la posible transferencia. En este tenor está Omar Villarreal de TV Azteca, que dejó en claro que lo de Águila a las Chivas está muy lejos de ser una realidad, incluso, hay más posibilidades de que el seleccionado nacional termine portando el jersey de Cruz Azul, aunque todo está en veremos.



“Lo del supuesto interés de Chivas por Eduardo Águila está más frío que el corazón de sus ex”, indicó el reportero en sus redes sociales. Empero, una hora más tarde escribió: “No me sorprendería que Eduardo Águila termine llegando pero a Cruz Azul… ¡veremos!”.

🚨Refuerzo desde Europa a la Liga MX y varios nombres y clubes involucrados: Eduardo Águila, Ronaldo Martínez, Palavecino y mucho más. Ya arrancamos: a las 20🇲🇽 y respondemos TODO. ⬇️https://t.co/uoeyMKGRFG — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 31, 2025

Otro que dejó en claro que el defensa central no estaría por ahora en la órbita del Guadalajara es el experto en fichajes, el periodista argentino César Luis Merlo, quien habría consultado tanto a la directiva del club tapatío como a la de San Luis para conocer la verdad.



“Es la información que he chequeado en dos clubes: le pregunte a la directiva del Atlético San Luis y del Guadalajara. Chivas cerró los dos primeros refuerzos de un plumazo y no se iba a apurar. No descarto que llegue un defensa central, pero no hay negociación ni oferta por Eduardo Águila”, explicó el comunicador en el canal de YouTube de ‘Vamos Show’.