Con miras a reforzar la retaguardia, en especial si Harry Maguire se marcha en verano, el Manchester United se ha unido a la lista de clubes que siguen la situación contractual de un central del Crystal Palace, quien también se encamina a quedar libre a la conclusión del actual ejercicio.

El defensa de 25 años es uno de los más valorados dentro de su posición en la Premier League, al tiempo que vive un escenario marcado por el interés creciente de varios gigantes europeos. Se trata de Marc Guéhi, quien ya estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Liverpool hace pocos meses, aunque dicha operación se truncó en las últimas horas del mercado.

Desde entonces, el internacional inglés ha dejado claro al Crystal Palace que no tiene intención de renovar su contrato, que expira el 30 de junio de 2026, dado que desea dar el salto a una entidad de peso y que pelee por todos los títulos cada año. De hecho, el Daily Mail añadió que el cuadro de Anfield Road continúa siendo uno de los principales aspirantes a hacerse con el nacido en Costa de Marfil, en una lista en la que ya figuran el Real Madrid y el Barcelona, especialistas en fichajes a coste cero en los últimos años, igual que el Bayern Múnich, la Juventus, el Manchester City y, ahora, el United.

Marc Guéhi también está en la agenda del Manchester United | Harriet Lander/GettyImages

En este escenario, los Red Devils ven con muy buenos ojos la posibilidad de incorporar a un zaguero joven, pero maduro y con jerarquía en pro de conseguir el relevo de un Maguire cuyo pacto concluye en junio próximo. Asimismo, el plan encajaría con la estrategia económica del club mancuniano para la 2026/2027, puesto que la mayor parte del presupuesto se destinará a reforzar el centro del campo, con opciones como Carlos Baleba (Brighton), Elliot Anderson (Nottingham Forest) y Adam Wharton, compañero de Guéhi en el Palace.

En definitiva, el mercado del central de la selección inglesa es cada vez más amplio, por lo que nadie duda que será uno de los nombres propios del verano.

