El plan del Barcelona para que Lamine Yamal se recupere de su pubalgia

El FC Barcelona ha activado un plan específico para recuperar a Lamine Yamal, cuya sonada lesión de pubis le obligó a detener su actividad durante la última semana, motivo por el cual no pudo participar en los compromisos clasificatorios para el Mundial 2026 que la selección española disputó ante Georgia y Turquía.

El diario Mundo Deportivo reveló que el extremo de 18 años se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia el pasado 10 de noviembre, permaneciendo entre 48 y 72 horas en reposo absoluto. Claro que ya cumplida esta fase inicial, el hispano-marroquí inició sesiones personalizadas junto a dos recuperadores del club blaugrana, así que la previsión era que volviera a competir en un plazo aproximado de entre 7 y 10 días, por lo que desde el pasado miércoles ya trabaja a las órdenes del entrenador culé, Hansi Flick.

Aunque desde el Barça no descartan que pueda sumar algunos minutos, o ser titular contra el Athletic Club este sábado en LaLiga, el verdadero objetivo es que Lamine llegue en plenitud al encuentro contra el Chelsea del próximo martes, por la quinta fecha de la Champions League. De ese modo, la evolución del talentoso atacante está siendo monitorizada por el doctor de dicha entidad, Ricard Pruna, junto a su colega belga Ernest Schilders, especialista en pubalgias y quien ya evaluó al jugador hace algunas semanas.

Lamine Yamal estuvo en el entrenamiento del Barcelona en el nuevo Camp Nou | Eric Alonso/GettyImages

Por otro lado, Yamal experimentó un dolor intenso en la mencionada zona durante algunos días; sin embargo, en ningún momento se contempló la opción quirúrgica, aunque semejante factor le privó de seguir concentrado con España en la previa a los dos choques de Eliminatorias, lo que originó su vuelta, antes de tiempo, a Barcelona.

Asimismo, los médicos le han advertido al "10'" azulgrana que su lesión es delicada y puede prolongarse por meses si no se extrema el cuidado, al tiempo que éste lo ha asumido y se ha centrado en fortalecer la zona afectada, aunado a reducir, según Mundo Deportivo, su exposición pública tras el Clásico frente al Real Madrid y cerrar capítulos personales que, aparentemente, lo habían alterado (como su relación con su antigua novia, Nicki Nicole).

Por último, Lamine ha instalado zonas de fisioterapia y sistemas de recuperación en su nuevo y recién adquirido hogar, a fin de cuidar cada detalle para volver a su mejor nivel y seguir liderando al Barça hacia la conquista de más títulos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP