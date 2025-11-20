Las declaraciones de Courtois sobre Mbappé que gustan al Real Madrid

Thibaut Courtois y Kylian Mbappé son probablemente los dos mejores futbolistas del Real Madrid en la actualidad, además de que comparten vestuario en el Bernabéu por segundo año seguido, luego que el delantero francés arribara al cuadro blanco en el verano del 2024.

De hecho, a partir del aterrizaje del ex Mónaco y PSG a la capital española, su sociedad con el guardameta belga se ha convertido en uno de los pilares del proyecto merengue, al margen de que es evidente que el primero ha elevado su nivel.

"Este año vemos una gran mejoría en la mentalidad ganadora de Mbappé; se nota que es un líder. La temporada pasada le costó un poco adaptarse al equipo y a su posición, pero este año nos está liderando", mencionó Courtois a la Cadena COPE.

Mbappé firmó 44 goles entre todas las competiciones en su debut como madridista, cifra extraordinaria que; sin embargo, no reflejaba, según el jerárquico portero, el estado de confianza ni la influencia que hoy exhibe sobre el césped. No en vano, el antiguo "1" del Atlético de Madrid y Chelsea cree que esta versión del estelar atacante es exactamente la que el Real esperaba cuando cerró su polémico y mediático fichaje: la de un jugador capaz de liderar en momentos clave y marcar diferencias cada fin de semana.

En consecuencia, el crecimiento de Mbappé ha sido determinante para que el conjunto que ahora entrena Xabi Alonso (en la 2024/2025 lo hizo Carlo Ancelotti) haya arrancado la 2025/2026 con un nivel competitivo alto, tanto que lidera LaLiga, tras 12 fechas, cortesía de tres puntos de ventaja sobre su gran rival, el Barcelona, mientras que se encuentra dentro del top 8 en la Champions League.

Por su parte, Mbappé ya suma 18 dianas en 16 partidos oficiales en el presente curso, números que hablan de un futbolista decisivo prácticamente en cada compromiso, igual que Courtois con sus siempre oportunas intervenciones bajo los tres palos.

