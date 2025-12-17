El defensor de la Premier League que quiere el Barcelona para sustituir a Iñigo Martínez

Pese a liderar LaLiga tras sus primeros 17 encuentros, el FC Barcelona ha lidiado con muchos problemas en el centro de su defensa. Esto se debe básicamente a la ausencia de un caudillo como Iñigo Martínez, quien se marchó del club al final del verano rumbo a la Saudi Pro League.

Es que el vigente campeón del balompié español no logró fichar a un sustituto del veterano vasco, dejando al entrenador Hansi Flick sin su capitán en el eje de la retaguardia, al margen de contar, sobre el papel, con piezas de la categoría de Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García y Andreas Christensen. De hecho, los catalanes han encajado 20 goles solamente en la mencionada competición doméstica, la mayor cantidad entre los seis mejores de la tabla de posiciones.

En consecuencia, el Barça cree que en la potente Premier League estaría el zaguero ideal en vías de reemplazar al ex Real Sociedad y Athletic Club. Pues según ESPN, la entidad culé ha identificado a Pau Torres como una posible solución a sus problemas, ya que es zurdo, igual que Iñigo, y destaca con el balón a ras de suelo y en el juego aéreo.

Los azulgranas ya se interesaron en Torres cuando brillaba en el Villarreal, pero el central finalmente se marchó al Aston Villa en 2023, a cambio de 33 millones de euros. Eso sí, su contrato vence en 2028 y sus notables prestaciones para la oncena de Birmingham, siendo esencial en el esquema del entrenador Unai Emery, hacen que la eventual operación sólo se puede concretar si el Barcelona ofrece desde 40 millones.

Entretanto, el posible acuerdo probablemente dependería de que el Barça libere algo de masa salarial (dinero derivados de sueldos en su nómina), un factor que luce bastante probable considerando que Robert Lewandowski y Christensen terminan contrato al final de temporada y parece que los mismos no serán renovados.

Hasta entonces, Hansi Flick tendrá que seguir arreglándoselas con su inestable sistema defensivo, a pesar del descubrimiento de Gerard Martín en rol de central zurdo, lo que también ha significado que Cubarsí pase a su perfil natural. Claro está, en Barcelona siguen extrañando a Iñigo Martínez.

