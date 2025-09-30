El defensor del Barcelona que criticó el juego de su equipo a pesar del triunfo ante la Real Sociedad

El Barcelona derrotó a la Real Sociedad durante el fin de semana para superar al Real Madrid en la cima de la clasificación de LaLiga, pero Jules Koundé no estuvo satisfecho con el desempeño colectivo del equipo.

El francés marcó el empate del Barcelona al final de la primera parte y Robert Lewandowski marcó el segundo gol del Barça, suficiente para asegurar la tercera remontada del equipo en lo que va de temporada.

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Aunque los catalanes se encontraron con una gran actuación del arquero Álex Remiro, la Real Sociedad tuvo ocasiones claras para estropear lo que debió ser una cómoda victoria azulgrana.

Ante eso, Kounde lamenta que la Real Sociedad haya tenido tantas oportunidades para igualar el encuentro y pidió que el Barcelona a ser más intenso tras el partido.

"Fue una victoria difícil, más de lo que nos hubiera gustado", admitió Koundé y agregó: "Creo que nos faltó control en los últimos 20-25 minutos del partido. Creo que nos faltó un poco de intensidad y concentración. Les ha sido muy fácil encontrar pases por el centro y luego tenemos que empezar a correr hacia atrás; eso cansa y ellos pueden atacar. Así que sí, sufrimos".

No es la primera vez durante esta temporada que alguien en el Barcelona avisa de puertas para adentro al equipo de bajar el ritmo. Hansi Flick criticó a sus jugadores tras el primer partido de la temporada del Barça por su falta de intensidad y esfuerzo.

Tras no haber jugado de inicio en los dos primeros partidos del Barça esta temporada, el mismo Jules Koundé ha sido titular en cinco de los últimos seis encuentros de la temporada. El Barcelona se enfrentará al vigente campeón de la Champions, el París Saint-Germain, en la jornada 2 este miércoles 1 de octubre, en un partido trascendental para las aspiraciones de los catalanes.

