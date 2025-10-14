Aunque el torneo continúa su curso, un club como el América debe planificar siempre a futuro. Si bien los azulcremas están cerca del liderato de la Liga MX, es innegable que su temporada no ha sido la mejor. Esto se refleja especialmente en su rendimiento, más allá de los resultados.

Algunas zonas del campo no están siendo aprovechadas como se esperaba, particularmente el centro del ataque.









En consecuencia, la directiva del equipo de la capital evalúa la incorporación de un delantero centro para el mercado invernal. Según Ekrem Konur, uno de los nombres considerados en las oficinas del Nido de Coapa es el de Mauro Icardi.







Galatasaray SK v Konyaspor - Trendyol Süper Lig | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

El jugador, actualmente en las filas del Galatasaray, habría sido ofrecido por su entorno al club de la Liga MX. El delantero ha asumido un rol secundario en el equipo turco tras la llegada de Victor Osimhen, situación con la que no está conforme y que lo hace receptivo a un posible traspaso.

Por el momento, no existen negociaciones abiertas entre ambas partes. Sin embargo, es cierto que el equipo del Nido de Coapa está considerando seriamente la incorporación de un delantero centro en enero, especialmente debido a la acumulación de lesiones en esa posición.

El Club América está en busca de un nuevo delantero | ULISES RUIZ/GettyImages

En todo caso el movimiento no sería sencillo, primero, América tendría que liberar una plaza de no formado en México. Además, hoy tienen tres jugadores para la posición: Henry Martín, Rodrigo Aguirre y José Zúñiga. Al menos uno de ellos debería salir para que el fichaje tenga sentido.

Además, está claro que el argentino no llegará a México por cualquier monto. Es probable que sus pretensiones salariales sean muy altas, posiblemente equiparables a lo que actualmente percibe Allan Saint-Maximin, el jugador mejor remunerado del equipo.







¿Icardi terminará llegando a Coapa o se sumará a la lista de los refuerzos que nunca llegaron?