El delantero estelar que podría ser el recambio generacional de Gignac

En Tigres UANL ya se empieza a planear el relevo ofensivo de uno de los ciclos más emblemáticos de su historia reciente. La directiva universitaria contempla la llegada de un nuevo goleador y el nombre que aparece con fuerza en el radar es el del uruguayo Miguel Merentiel.

El delantero charrúa se ha posicionado como una de las opciones más atractivas dentro del mercado sudamericano. De acuerdo con reportes desde Argentina, su perfil gusta por intensidad, capacidad goleadora y carácter competitivo. Aunque existen otros interesados en la Liga MX, Tigres aparece actualmente como el club mejor colocado para intentar su fichaje.

Por ahora, el interés se mantiene en una fase exploratoria. No hay negociaciones formales ni contactos avanzados entre las partes, ya que el plan de Tigres apunta claramente al mercado de verano. La dirigencia considera que no es un movimiento inmediato, sino una operación estratégica pensada a mediano plazo.

La razón principal detrás de este sondeo es la necesidad de preparar un recambio generacional para André-Pierre Gignac. El histórico atacante francés ha marcado una era en el club, pero en la UANL son conscientes de que su ciclo entra en una etapa final que debe manejarse con previsión.

Merentiel encaja en ese perfil de transición. Con 29 años, se encuentra en plena madurez futbolística y podría asumir gradualmente un rol protagónico. En Tigres no buscan un reemplazo inmediato de Gignac, sino un delantero capaz de convivir con él y aprender dentro de un contexto competitivo y ganador.

El panorama contractual también juega a favor del club mexicano. Boca Juniors, actual equipo del atacante, dispone de aproximadamente seis meses para renovar y mejorar el contrato del uruguayo. En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio, la opción de venta se volvería inevitable para el club argentino.

Desde la óptica de Tigres, esa ventana de tiempo resulta clave. La directiva considera que, si Boca no asegura la continuidad del jugador, el verano se presentará como el momento ideal para entrar con fuerza en la negociación. El valor estimado del futbolista rondaría los ocho millones de dólares.

Mientras tanto, en Nuevo León manejan el tema con cautela. No existe prisa ni presión externa, pero sí una convicción clara de que el próximo gran movimiento ofensivo debe responder a una planificación profunda. Miguel Merentiel representa ese perfil buscado: gol, carácter y proyección inmediata dentro de un proyecto ambicioso.

