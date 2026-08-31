El delantero estrella casi descartado para llegar a Tigres

Como se ha informado en este espacio, tras la marcha de André Pierre Gignac como agente libre y la salida de Ángel Correa con destino a River Plate, el centro del ataque de los Tigres de la UANL en este momento está muy endeble. Mucho más que en cualquier otro punto en la última década para el club.

La plantilla cuenta con Rodrigo Aguirre, quien fue firmado solo para rotar, en este momento como el delantero número uno. Adicional, se ha sumado al mexicano Ricardo Monreal como el suplente. A la par, se sigue a la caza de un goleador de renombre y nivel, sin embargo, el jugador prioridad está muy lejos de llegar.

PIDEN UNA MILLONADA 🐯💸



El delantero que la afición incomparable desea, Tigres ya sabe cuanto piden por el croata Petar Musa.



💰 FC Dallas pide 12 MILLONES de dólares, "Cantidad que está muy lejos del presupuesto de la institución felina en este momento", informa mediotiempo. pic.twitter.com/uOEGvsQz18 — Futbol Total (@futboltotal) August 30, 2026

Los de la UANL llevan al menos un par de meses soñando con el arribo de Petar Musa. El hoy líder de goleo de la MLS y mundialista por Croacia, cumple con el perfil de atacante que desean los felinos, sin embargo, el tema financiero hace que el movimiento tenga tintes de inviable.

Los últimos reportes afirman que el FC Dallas no se plantean darle salida al jugador por una cifra de al menos once millones de dólares. Misma que, se entiende buscarán llevar lo más alto posible. Esta cantidad no entre en el presupuesto que el club destinó para encarar el mercado.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Pixsell/MB Media/GettyImages

Además del precio de venta, Tigres tendría que ofrecer al croata el mejor sueldo de la plantilla, superando incluso lo que Petar ya percibe en la MLS. Está mezcla de traspaso y salario, podrían llevar el movimiento a una cifra final por encima de los 15 millones de dólares, una inversión que en este momento no es realista para los de la UANL.

Aunque el fichaje no se ha descartado de lleno, está claro que es financieramente tan complejo que se le puede considerar como tal.