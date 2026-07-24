El delantero mexicano que habría sido ofrecido al equipo de Tigres UANL

Con el traspaso de Ángel Correa a River Plate, Tigres logró concretar la mayor venta en la historia del club. Se habla de un monto total que rondaría en los 17 millones de dólares, mismos que el equipo reinvertiría para reforzar la zona del ataque, no solo con un centro delantero (aunque es la prioridad), sino también con algún extremo por izquierda.

Petar Musa, Dejan Joveljic y John Kennedy se perfilan como los principales candidatos para reemplazar al atacante argentino, que ya firmó su contrato con el conjunto millonario por los próximos tres años.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. pic.twitter.com/cAr5ciwDZO — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Sin embargo, esta mañana, el reconocido periodista deportivo 'Pello' Maldonado, aseguró que, mientras Tigres negociaba con River Plate las condiciones para que se concretara la venta de Ángel Correa, un club mexicano les habría ofrecido un centro delantero que estuvo presente en el Mundial 2026 con la escuadra tricolor. Se trata de Guillermo Martínez, atacante principal de los Pumas de la UNAM.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

¿Qué necesita pasar para que Guillermo Martínez pueda ser considerado por el equipo de Tigres?

En su programa Fútbol Sobre la Mesa, 'Pello' Maldonado aclaró que Tigres no dio respuesta al conjunto capitalino. No obstante, en conversación con Raúl: el 'Cora' Isiordia, mencionaron también que la llegada del apodado: 'Memote' Martínez se volvería realmente una opción, solo si Tigres UANL se desprende de Rodrigo: el 'Búfalo' Aguirre.

FBL-LIGA-MEX-TIJUANA-TIGRES | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

Cabe aclarar que el rol que ocuparía Guillermo con la escuadra de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, sería el de un segundo delantero, como competencia del atacante que logren amarrar en este mercado de fichajes o acompañándolo, según las necesidades de cada encuentro.

Por ahora Tigres solo tiene libre una plaza de extranjero, la cual gastarían con el centro delantero. Si se va el 'Búfalo', quien se dice tiene pretendientes en el fútbol brasileño, se liberaría otra plaza, pero esta la ocuparían en un extremo por izquierda. La vacante como segundo delantero que deje libre Aguirre sería ocupada por un mexicano, y es ahí donde entraría Guillermo Martínez.

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