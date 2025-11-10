El delantero que busca el Barcelona en caso de que Marcus Rashford no continúe en el club

Según los informes, el Barcelona está siguiendo de cerca a Malick Fofana, jugador muy cotizado del Lyon, como alternativa a hacer permanente la cesión de Marcus Rashford el próximo verano.

El internacional belga fue el protagonista indiscutible de la prensa durante el último mercado de fichajes tras una temporada estelar en la primera división francesa. Se rumoreaba que el veloz y habilidoso delantero ficharía por un club de la Premier League, con el Chelsea y el Liverpool compitiendo por su fichaje, pero finalmente optó por quedarse en el Lyon.

"Hubo interés por parte de esos dos clubes, pero al final no se concretó nada", reveló Fofana a HBVL a principios de este año. "He pensado en un traspaso, pero ahora creo que es más importante jugar mucho, y eso tiene que suceder en Lyon. Porque todavía tengo que mejorar".

Belgium v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | BSR Agency/GettyImages

La trayectoria ascendente de Fofana se ha visto temporalmente interrumpida por un esguince de tobillo que podría mantenerlo fuera de las canchas durante varios meses, pero el joven de 20 años aún permanece en el radar de la élite europea.

Según SPORT, el Barcelona es el último equipo en considerar el fichaje del extremo izquierdo . El vigente campeón de LaLiga ya habría iniciado negociaciones con los representantes de Fofana y se cree que confía en conseguir un precio reducido por el delantero, dadas las conocidas dificultades financieras del Lyon; el club francés estuvo a punto de descender al final de la temporada pasada debido a irregularidades económicas.

FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TOULOUSE | ALEX MARTIN/GettyImages

Los problemas económicos siempre están presentes en el Barcelona. Se dice que el club azulgrana está interesado en retener a Rashford, pero aún está por verse si contará con los fondos necesarios para hacer permanente su cesión del Manchester United, abonando la cláusula de rescisión de 30 millones de euros (26,1 millones de libras esterlinas, 34,8 millones de dólares) estipulada en su contrato.

Cómo se compara Malick Fofana con Marcus Rashford

"No me centro en los medios", dijo Fofana a principios de temporada. "Simplemente hago lo que me gusta: driblar y marcar goles". Desafortunadamente para él, no ha tenido mucho de ninguna de las dos cosas esta temporada.

Antes de sufrir esa grave lesión de tobillo a finales de octubre, Fofana había marcado apenas dos goles y aún no había dado ninguna asistencia desde el primer fin de semana de la temporada. Sin embargo, sus estadísticas subyacentes sugieren que generaba ocasiones claras de gol y creaba muchas oportunidades para sus compañeros, pero le faltaba contundencia en la definición.

Rashford no ha corrido la misma suerte. Puede que Hansi Flick y Thomas Tuchel sigan exigiendo una mayor participación directa en goles, pero el internacional inglés promedia un gol o una asistencia cada 87 minutos con el Barcelona en lo que va de temporada. Ningún otro jugador de La Liga ha generado más goles que el cedido del United (seis).

Como Fofana se apresura a recalcar, su juego se define tanto por el regate como por el gol. A este delantero seguro de sí mismo se le compara a menudo con Jérémy Doku, del Manchester City, y cree que sale victorioso en ese duelo contra su compatriota. "Quizás Jérémy sea más rápido en los primeros metros, pero yo seré más rápido al final del sprint", sonrió. "Pregúntenle a Doku; probablemente lo admitirá".