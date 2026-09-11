El delantero que podría llegar a Olympiacos como competencia de Armando González

Sobre el cierre de la semana anterior, Ayoub El Kaabi, figura del Olympiacos y último campeón de goleo en Grecia, sufrió una grave lesión que le podría dejar fuera de las cancha por lo que resta de temporada inclusive. Siendo claros, el marroquí sufrió una fractura de tibia y peroné que ya fue atendido quirúrgicamente de forma exitosa.

Siendo el caso, en este momento el delantero número uno en el plantel del Olympiacos es el ex Chivas, Armando González. El mexicano fue firmado en primera instancia para ser el es escudero de Ayoub. Sin embargo, la lesión del veterano a llevado al delantero seleccionado por México a dar un paso al frente, aunque, el club le podría llevar competencia inmediata.

¡NO TIENE SEGURA LA TITULARIDAD! 😬



De acuerdo con el periodista deportivo argentino, Nahuel Ferreira, el delantero, hoy sin equipo, estaría en la mira del club griego, aunque la información no ha sido confirmada en Grecia, donde hoy se centró la atención en la confirmación de… pic.twitter.com/obBJXt9Zky — MedioTiempo (@mediotiempo) September 10, 2026

Prensa en Argentina confirma que hubo ya un llamado formal por parte de la gerencia del cuadro rojiblanco para Mauro Icardi. El argentino está ahora mismo dentro de la agencia libre luego de que su tiempo en el Galatasaray terminó semanas atrás.

La idea del Olympiacos sería fichar a Icardi por al menos una temporada, incluso dos dependiendo del rendimiento del argentino. A partir de ahí, el club permitirá la libre competencia entre Mauro y González para que definan a la vista del nuevo entrenador, Imanol Alguacil quién tiene más y mejores argumentos para ser el titular fijo.

Galatasaray v Istanbulspor - Turkish Cup | Ahmad Mora/GettyImages

De momento, la gestión está solo en etapa de sondeo. Es decir, el club griego ha llamado a Icardi para saber si tiene o no interés en unirse al club. En caso que la respuesta sea positiva, ambas partes comenzarán a negociar términos y condiciones contractuales.

Es clave señalar que Mauro tiene además del Olympiacos otros pretendientes sobre la mesa. Tanto clubes de Europa, como equipos de ligas fuera del viejo continente. Esto, apunta a retrasar la decisión del goleador argentino, situación que juega en favor de González, quien se mantendrá en el terreno de juego.

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