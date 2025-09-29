El delantero que tienen en la mira tanto América como Cruz Azul

Pese a que el torneo regular no ha llegado a su fin, el mercado de invierno se acerca para los clubes de la Liga MX. Cabe recordar que el primer torneo del 2026 iniciará de forma prematura y se espera que termine antes de los común con el fin de no cruzar fechas previo a la Copa del Mundo.

Siendo el caso, varios equipos en el país ya comienzan a valorar el armado de su plantilla de cara al próximo mercados. Dos de ellos son América y Cruz Azul. Los dos equipos de la capital del país tienen el deseo de sumar dentro de sus planteles un delantero centro y ponen en la mesa el mismo nombre.

João Pedro ya está en la mira de dos grandes de la Liga MX. América y Cruz Azul están interesados.



Ekrem Konur reporta que tanto la Máquina como las Águilas están siguiendo de cerca los pasos de João Pedro.

Ekrem Konur reporta que Joao Pedro ha llenado el ojo de los equipos de la capital. En el que es su primer torneo dentro de la Liga MX, el italiano brilla al día de hoy como el líder de goleo en México pese a vestir la camiseta de un equipo de bajo poderío como lo es el Atlético de San Luis.

El ex Cagliari suma 8 goles dentro del torneo local, un por encima de su más cercano perseguidor que es Paulinho del Toluca. Además, encontró un par de tantos más en la Leagues Cup. Siendo el caso, parece que su rendimiento dentro de la Liga MX es garantía.

Ahora misma sólo gira una duda en torno a Joao. El jugador tiene ya 33 años y tanto los celestes como los azulcrema tienen políticas claras con fichajes de edad avanzada.