El deseo de Arne Slot para el mercado de fichajes de enero para el Liverpool

Arne Slot ofreció una actualización sobre la ventana de fichajes de enero del Liverpool durante su conferencia de prensa previa a la AFC Bournemouth el viernes.

“Espero que no haya movimientos, pero si surge una oportunidad en el mercado y creemos que podemos reforzar la plantilla, este club siempre lo intentará. Pero en este momento, no", ratificó.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del viaje del sábado al Vitality Stadium de la Premier League, se le preguntó al entrenador si es probable que los Rojos "se queden con la plantilla que tienen" antes de la fecha límite para la actividad, el 2 de febrero.

"Pero como siempre digo entonces, si hay una oportunidad en el mercado o creemos que podemos reforzar la plantilla, este club siempre intentará hacerlo. Pero en este momento espero que se mantenga prácticamente igual".

LA SITUACIÓN DE LOS LESIONADOS EN EL LIVERPOOL

Chiesa había sido suplente para el partido de la Liga de Campeones en el Velódromo Naranja, pero finalmente no participó en la victoria por 3-0. Esta retirada tardía generó preocupación inmediata, sobre todo dada la limitada disponibilidad del delantero esta temporada bajo la dirección de Arne Slot. El jugador de 28 años ha tenido dificultades para consolidarse como titular, habiendo disputado solo cuatro partidos de titular en la Premier League hasta la fecha. La mayoría de sus aportaciones han provenido del banquillo, a menudo utilizado como una opción de impacto en lugar de como pieza clave de la estructura ofensiva de Slot.

El Liverpool confirmó más tarde que el problema se debía a una lesión sufrida durante el calentamiento previo al partido, aunque la raíz del problema en realidad había aparecido un día antes en el entrenamiento.

El respaldo de Van Dijk para slot tras los rumores sobre Xabi Alonso

Virgil Van Dijk alza la voz y protege a Arne Slot: “Fue una falta de respeto” y alzó la voz y protege a Arne Slot: Es que el entrenador neerlandés respondió con ironía.“Me llamó y me dijo que tomaría el equipo en seis meses… o incluso antes”, soltó entre risas.

