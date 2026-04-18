Nombres van, nombres vienen. La inminente salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid generó un desfile de candidatos para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu. El principal apuntado, sin sorpresa, es Jürgen Klopp, DT que aparece desde hace tiempo en la planificación del Merengue y que vuelve a instalarse en la agenda en cada ocasión que se presenta.

El vínculo entre el técnico alemán y el club blanco no es reciente. Desde la salida de Xabi Alonso y la posterior llegada de Arbeloa, la directiva tuvo a Klopp siempre presente entre las opciones. Incluso llegó a existir una propuesta muy importante para que asumiera el cargo en lugar de Carlo Ancelotti, con condiciones económicas cercanas a un cheque en blanco.

Alvaro Arbeloa, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

En aquel momento, Klopp optó por dar un paso al costado de los banquillos. Después de 25 años de trabajo ininterrumpido, eligió iniciar una etapa diferente como asesor deportivo dentro del grupo Red Bull. Desde esa posición supervisa estructuras como RB Leipzig o Salzburgo, lo cual significó asumir un rol estratégico que le permitió cambiar su dinámica profesional y también su vida personal, instalada en Mallorca.

A pesar de los rumores que reaparecieron durante la temporada, el propio entrenador fue enfático en varias ocasiones. No tiene previsto regresar a dirigir a corto plazo. La posibilidad de volver a un club no forma parte de sus planes inmediatos, incluso frente a propuestas "irrenunciables" como la de Madrid.

De todas maneras, su objetivo a largo plazo pasa por otro destino. De volver al banquillo, según informó Diario AS, Klopp aspira a dirigir a la selección de Alemania en algún momento de su carrera. Ese movimiento está atado al ciclo del combinado nacional, actualmente bajo la conducción de Julian Nagelsmann, quien continúa al frente del equipo luego de la Eurocopa 2024.

El entrenador alemán, que vuelve a ser vinculado con el Real Madrid, espera a la selección de su país.



✍️ José Félix Díaz pic.twitter.com/SCj2OzCE1i — Diario AS (@diarioas) April 18, 2026

Dentro del mundo del fútbol, también surgieron voces a favor de su llegada al Merengue. Felix Magath, entrenador con experiencia en la élite, sostuvo que Klopp encajaría en el club por su manejo de vestuarios y su trayectoria en el Liverpool. Aun así, esas valoraciones no modificarían la postura del alemán.