El detalle que aún aleja a Vinicius Jr de renovar su contrato con el Real Madrid

La renovación de Vinicius Junior se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda del Real Madrid, no solo por el peso deportivo del brasileño sino también por lo que simboliza dentro del proyecto a largo plazo del club.



En los últimos meses, las negociaciones avanzaron de manera sostenida y, según pudo saberse, tanto la dirigencia como el entorno del jugador acercaron posiciones en un diálogo que hoy está lejos del punto muerto que se insinuó en algún momento de la temporada.

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports

El Real Madrid considera a Vinicius una pieza estructural del presente y del futuro. Su evolución desde aquel joven desequilibrante pero irregular hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial reforzó la idea de blindarlo contractualmente. En ese marco, el club dejó claro que la intención no es solo extender el vínculo, sino también reconocer su estatus dentro del plantel, aunque sin romper la escala salarial que históricamente defiende la institución.

Del lado del futbolista también hubo gestos significativos. Vinicius aceptó rebajarse levemente las pretensiones salariales iniciales, una señal interpretada en Valdebebas como una muestra clara de voluntad para continuar vistiendo la camiseta blanca. El brasileño se siente cómodo en Madrid, está identificado con el club y entiende que su crecimiento deportivo estuvo estrechamente ligado al respaldo que recibió incluso en los momentos más difíciles. Esa predisposición permitió destrabar varios puntos que meses atrás parecían complejos.

Sin embargo, la negociación todavía no está cerrada. A pesar del acercamiento, persiste una diferencia cercana al 15% entre lo que ofrece el Real Madrid y lo que pretende el jugador, un margen que hoy representa el principal escollo para sellar el acuerdo definitivo. En el club confían en que esa brecha es manejable y que el entendimiento llegará más temprano que tarde, sobre todo porque ninguna de las dos partes contempla seriamente un escenario de ruptura.

Mientras tanto, Vinicius sigue enfocado en lo deportivo, consciente de que su rendimiento es también una herramienta de negociación. Cada partido refuerza su peso específico dentro del equipo y fortalece su posición, aunque desde el club insisten en que el diálogo continuará con calma, sin ultimátums ni plazos forzados. El Real Madrid sabe que retener a Vinicius es una prioridad estratégica, y el brasileño, por su parte, entiende que su lugar natural hoy sigue estando en el Bernabéu. La renovación avanza, aún con diferencias, pero con un punto clave a favor: la voluntad compartida de llegar a un acuerdo.