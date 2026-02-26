El día que ofrecieron a Florian Wirtz al Real Madrid antes de ir al Liverpool

Cuando Florian Wirtz firmó porb el Liverpool en una transferencia récord procedente del Bayer Leverkusen, parecía que la novela del mercado había llegado a su fin. Sin embargo, nuevas declaraciones reavivaron el interés del Real Madrid y dejaron en claro que el club blanco estuvo más cerca de lo que se pensaba.

Volker Struth, uno de los agentes más influyentes del fútbol alemán —aunque no es el representante oficial del jugador, rol que ocupa su padre— confesó que se comunicó directamente con la dirigencia madridista para ofrecer al mediocampista. Según relató, incluso habló con Xabi Alonso, quien conocía bien a Wirtz por su etapa en Alemania, y luego envió un mensaje al presidente Florentino Pérez recomendando su fichaje.

El argumento era contundente: Wirtz, aseguró, es un futbolista capaz de mejorar a cualquier equipo del mundo. Su visión, capacidad de desequilibrio y madurez competitiva lo convirtieron en una de las joyas más codiciadas de Europa antes de cumplir los 23 años.

🚨 Volker Struth, German agent and Florian Wirtz’s marketing manager:



“My great wish would have been to see Florian Wirtz at Real Madrid.



When it was between Liverpool & Bayern, I called Xabi Alonso and told him, ‘You have to take the boy with you from Leverkusen to Real… pic.twitter.com/k1YSs1YcBs — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 25, 2026

Una cuestión de números y planificación

Más allá del interés deportivo, la operación no prosperó por motivos económicos y estratégicos. El traspaso al Liverpool alcanzó cifras históricas en el fútbol británico, superando incluso registros previos del club inglés. Para el Madrid, habría significado también una inversión sin precedentes, por encima de lo que pagó en su momento por Jude Bellingham.

La dirigencia blanca optó por diversificar recursos y reforzar varias posiciones en lugar de realizar una única apuesta millonaria. Según Struth, “no era el momento adecuado” por cuestiones presupuestarias y de conformación de plantel.

Wirtz tiene contrato en Anfield hasta 2030 y recién empieza a consolidarse en la Premier League tras un período inicial de adaptación. No obstante, el propio agente deslizó que su “mayor deseo” es verlo algún día vestido de blanco.

Sunderland v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid, además, mantiene una histórica conexión con futbolistas alemanes que dejaron huella en el club, lo que alimenta la especulación. Si el mediocampista continúa su progresión y alcanza su pico futbolístico en los próximos años, el escenario podría cambiar.

Por ahora, el talento alemán construye su presente en Inglaterra, pero el sueño madridista, al menos desde los despachos, sigue latente.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES