El Dibu Martínez siembra dudas sobre su futuro en la selección argentina

En medio del dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato en la Copa del Mundo 2026 ante España, Emiliano "Dibu" Martínez rompió el silencio con un sentido mensaje en sus redes sociales que conmovió a los hinchas y generó incertidumbre sobre su futuro con la selección argentina.

El arquero, una de las grandes figuras del ciclo de Lionel Scaloni y protagonista fundamental en la conquista de Qatar 2022, expresó la profunda frustración que sintió después de perder la definición de la competencia más importante del fútbol.

La frase que encendió las alarmas

En su publicación, Martínez reconoció que su gran ilusión era volver a conquistar un Mundial. "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar", escribió.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que puso en duda su continuidad en la Albiceleste: "queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", agregó el arquero, dejando abierta la posibilidad de un cambio importante en su carrera con el combinado.

Las palabras del "Dibu" se viralizaron rápidamente y recibieron el sustento de miles de hinchas con mensajes de apoyo, que destacaron su trayectoria y el papel decisivo que tuvo durante los últimos años con la camiseta argentina.

Un futuro que todavía es una incógnita

Por el momento, a falta de una decisión oficial sobre su continuidad, su publicación fue interpretada como una reflexión en caliente, pocas horas después de la caída en la final, aunque el interrogante ya quedó instalado.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | China News Service/GettyImages

Ahora, con el plantel iniciando el proceso de recuperación tras la frustración mundialista, el futuro del arquero del Aston Villa aparece como uno de los temas que marcarán el comienzo de un nuevo ciclo. Mientras tanto, los hinchas esperan que pueda procesar el golpe y definir con tranquilidad cuál será el próximo paso de una historia que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la "Scaloneta".

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