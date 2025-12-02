Sports Illustrated Fútbol

El difícil calendario que enfrenta Cruz Azul en este final de año 2025

La Máquina Celeste disputará la Copa Intercontinental este diciembre
Benjamín Guerra|
Cruz Azul tendrá un ajetreado fin de año
Cruz Azul tendrá un ajetreado fin de año | Manuel Velasquez/GettyImages

El fútbol mexicano podría volver a tener este semestre una final navideña debido a que en caso de que el Club de Fútbol Cruz Azul se clasifique a la gran final se tendría que disputar en esta fecha por su participación en la Copa Intercontinental en Qatar.

La Copa Intercontinental 2025 reúne a seis campeones continentales: Cruz Azul (Concacaf), PSG (UEFA), Flamengo (Conmebol), Pyramids (CAF), Al Ahli (AFC) y Auckland City (OFC).

El torneo internacional se llevará a cabo del miércoles 10 al 17 de diciembre en Qatar, donde el primer partido será el compromiso entre Cruz Azul y el reciente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo el 10 de diciembre el Estadio Áhmad Bin Ali de Rayán, Qatar.

De acuerdo con el sitio web de la FIFA, el juego entre el equipos de la Liga MX y el Brasileirao se realizará a las 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).

Por esta razón, en caso de que el conjunto celeste elimine al Club Tigres UANL en semifinales, la final entre el conjunto de La Noria y el ganador de la otra llave (Toluca o Monterrey) se llevaría a cabo el 25 y 28 de diciembre, por el contrario si la Máquina Celeste queda eliminada en semis, las fechas quedarían conforme al calendario habitual el 11 y 14 de diciembre.

El ajetreado calendario de Cruz Azul para el fin de año

En caso de avanzar a la final del fútbol mexicano el conjunto capitalino jugaría siete partidos en un lapso de 25 días.

Partidos confirmados

Enfrentamientos

Competencias

Fechas

Horarios

Cruz Azul vs. Tigres

Semifinal Liga MX – ida

Miércoles 3 de diciembre

19:00 horas (CDMX)

Tigres vs. Cruz Azul

Semifinal Liga MX – vuelta

Sábado 6 de diciembre

21:10 horas (CDMX)

Cruz Azul vs. Flamento

Derbi de las América

Miércoles 10 de diciembre

11:00 horas (CDMX)

A la espera de resultados

Enfrentamientos

Competencias

Fechas

Horarios

Pyramids

Copa Challenger

Sábado 13 de diciembre

Por definir

PSG

Final de la Copa Intercontinental

Miércoles 17 de diciembre

Por definir

Toluca / Rayados

Final Liga MX – Ida

Jueves 25 de diciembre

Por definir

Toluca / Rayados

Final Liga MX – Vuelta

Domingo 28 de diciembre

Por definir

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol