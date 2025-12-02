El fútbol mexicano podría volver a tener este semestre una final navideña debido a que en caso de que el Club de Fútbol Cruz Azul se clasifique a la gran final se tendría que disputar en esta fecha por su participación en la Copa Intercontinental en Qatar.

La Copa Intercontinental 2025 reúne a seis campeones continentales: Cruz Azul (Concacaf), PSG (UEFA), Flamengo (Conmebol), Pyramids (CAF), Al Ahli (AFC) y Auckland City (OFC).

El torneo internacional se llevará a cabo del miércoles 10 al 17 de diciembre en Qatar, donde el primer partido será el compromiso entre Cruz Azul y el reciente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo el 10 de diciembre el Estadio Áhmad Bin Ali de Rayán, Qatar.

De acuerdo con el sitio web de la FIFA, el juego entre el equipos de la Liga MX y el Brasileirao se realizará a las 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).

Por esta razón, en caso de que el conjunto celeste elimine al Club Tigres UANL en semifinales, la final entre el conjunto de La Noria y el ganador de la otra llave (Toluca o Monterrey) se llevaría a cabo el 25 y 28 de diciembre, por el contrario si la Máquina Celeste queda eliminada en semis, las fechas quedarían conforme al calendario habitual el 11 y 14 de diciembre.

@Flamengo

El ajetreado calendario de Cruz Azul para el fin de año

Cruz Azul en Diciembre:



*Serían 7 juegos en 25 días.



Miércoles 3 | semis ida vs Tigres

Sábado 6 | semis vuelta vs Tigres

Miércoles 10 🇶🇦✈️Flamengo🇧🇷

Sábado 13 🇶🇦✈️Pyramids🇪🇬

Miércoles 17 🇶🇦✈️PSG🇫🇷

*Jueves 25 | Final Ida

Jueves 25 | Final Ida

*Domingo 28 | Final Vuelta

En caso de avanzar a la final del fútbol mexicano el conjunto capitalino jugaría siete partidos en un lapso de 25 días.

Partidos confirmados

Enfrentamientos Competencias Fechas Horarios Cruz Azul vs. Tigres Semifinal Liga MX – ida Miércoles 3 de diciembre 19:00 horas (CDMX) Tigres vs. Cruz Azul Semifinal Liga MX – vuelta Sábado 6 de diciembre 21:10 horas (CDMX) Cruz Azul vs. Flamento Derbi de las América Miércoles 10 de diciembre 11:00 horas (CDMX)

A la espera de resultados