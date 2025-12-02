El difícil calendario que enfrenta Cruz Azul en este final de año 2025
El fútbol mexicano podría volver a tener este semestre una final navideña debido a que en caso de que el Club de Fútbol Cruz Azul se clasifique a la gran final se tendría que disputar en esta fecha por su participación en la Copa Intercontinental en Qatar.
La Copa Intercontinental 2025 reúne a seis campeones continentales: Cruz Azul (Concacaf), PSG (UEFA), Flamengo (Conmebol), Pyramids (CAF), Al Ahli (AFC) y Auckland City (OFC).
El torneo internacional se llevará a cabo del miércoles 10 al 17 de diciembre en Qatar, donde el primer partido será el compromiso entre Cruz Azul y el reciente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo el 10 de diciembre el Estadio Áhmad Bin Ali de Rayán, Qatar.
De acuerdo con el sitio web de la FIFA, el juego entre el equipos de la Liga MX y el Brasileirao se realizará a las 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).
Por esta razón, en caso de que el conjunto celeste elimine al Club Tigres UANL en semifinales, la final entre el conjunto de La Noria y el ganador de la otra llave (Toluca o Monterrey) se llevaría a cabo el 25 y 28 de diciembre, por el contrario si la Máquina Celeste queda eliminada en semis, las fechas quedarían conforme al calendario habitual el 11 y 14 de diciembre.
El ajetreado calendario de Cruz Azul para el fin de año
En caso de avanzar a la final del fútbol mexicano el conjunto capitalino jugaría siete partidos en un lapso de 25 días.
Partidos confirmados
Enfrentamientos
Competencias
Fechas
Horarios
Cruz Azul vs. Tigres
Semifinal Liga MX – ida
Miércoles 3 de diciembre
19:00 horas (CDMX)
Tigres vs. Cruz Azul
Semifinal Liga MX – vuelta
Sábado 6 de diciembre
21:10 horas (CDMX)
Cruz Azul vs. Flamento
Derbi de las América
Miércoles 10 de diciembre
11:00 horas (CDMX)
A la espera de resultados
Enfrentamientos
Competencias
Fechas
Horarios
Pyramids
Copa Challenger
Sábado 13 de diciembre
Por definir
PSG
Final de la Copa Intercontinental
Miércoles 17 de diciembre
Por definir
Toluca / Rayados
Final Liga MX – Ida
Jueves 25 de diciembre
Por definir
Toluca / Rayados
Final Liga MX – Vuelta
Domingo 28 de diciembre
Por definir
