El difícil panorama de Dani Olmo y su lesión en el hombro

Dani Olmo y las lesiones son tema recurrente en el FC Barcelona, ya que a pesar de tener buenísimos rendimientos, el ex Leipzig ha sufrido una serie de bajas por cuestiones físicas que le prohibieron decir presente en más partidos de los que jugó en lo que va de la campaña.

Frente al Atlético de Madrid, en el momento de anotar su gol, Dani Olmo cayó sobre su hombro izquierdo y tuvo que ser reemplazado de inmediato por el fuerte dolor sufrido en la zona. Si bien no trascendió un parte médico que indique una lesión en los ligamentos ni huesos, lo cierto es que se perderá el cierre del año.

Según informó el Diario SPORT, el nacido en Tarrasa tendrá una recuperación "exhaustiva y conservadora", para evitar que recaiga y tenga que recurrir al quirófano nuevamente, ya que cuando estaba en Alemania fue operado de una lesión en ese mismo hombro.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Si todo marcha bien, podría reaparecer frente al Espanyol en el primer partido del 2026, aunque los tiempos de su rehabilitación los decretarán el curso de la misma, ya que los objetivos del club y el futbolista van más allá de este tramo de la temporada, con el Mundial como principal atracción el próximo verano.

En la actual temporada, Dani Olmo lleva jugados 17 partidos, con cuatro goles anotados y tres asistencias brindadas. A pesar de que las estadísticas pueden parece escasas, es un futbolista importante para el armado de Hansi Flick y sin dudas el entrenador lo estará esperando para que, en plenitud, le siga dando al FC Barcelona todo lo que puede dar.

Además, también es un futbolista crucial para Luis de la Fuente en la selección de España, y su recuperación también marcará los tiempos para saber en que estado llegará al primer parón del año mundialista.